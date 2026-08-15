Murió Yamile Humar, actriz y figura de la televisión colombiana

Yamile Humar, actriz, escritora y empresaria colombiana, murió a los 86 años. Su fallecimiento fue confirmado este sábado 15 de agosto por su hija, la modelo y presentadora Catalina Aristizábal.

La noticia se conoció a través de las redes sociales de Aristizábal, quien publicó un mensaje dedicado a su madre para despedirla. Hasta el momento, la familia no ha informado las causas del fallecimiento ni ha entregado detalles sobre las ceremonias de despedida o las exequias.

¿Quién era Yamile Humar?

Humar nació el 22 de julio de 1940 y perteneció a una generación que marcó la historia de la pantalla colombiana durante las décadas de los 60 y 70.



Su trayectoria estuvo vinculada tanto al cine como a la televisión nacional, donde hizo parte de diferentes producciones que permanecen entre sus trabajos más recordados.

Entre ellas se encuentran ‘Chambú’, ‘Isla de ensueño’, ‘Recordarás mi nombre’, ‘El alférez real’ y ‘El caballero de Rauzán’.

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Uno de los trabajos destacados de su carrera fue Isla de ensueño, reconocida como la primera película a color producida en territorio colombiano.

¿Qué dijo Catalina Aristizábal tras la muerte de su madre?

Catalina Aristizábal confirmó el fallecimiento de Yamile Humar con un mensaje de despedida publicado en sus redes sociales.

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La modelo y presentadora escribió:

“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”.

El mensaje acompañó la confirmación pública de la muerte de la actriz, quien falleció cuatro días antes de que su hija diera a conocer la noticia.

Humar deja una trayectoria ligada al cine y la televisión colombiana, especialmente a una etapa de la pantalla nacional correspondiente a las décadas de los 60 y 70.

El presidente Abelardo De La Espriella expresó sus condolencias por el fallecimiento de la actriz y destacó el impacto que tuvo en la televisión colombiana.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la querida Yamile Humar, una mujer cuyo talento y carisma dejaron una huella entrañable en la televisión colombiana y en varias generaciones”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Lamento profundamente el fallecimiento de la querida Yamile Humar, una mujer cuyo talento y carisma dejaron una huella entrañable en la televisión colombiana y en varias generaciones.



Acompaño con afecto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su… pic.twitter.com/1ZgtZKQHfK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

En el mismo mensaje, el mandatario manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos de Humar y resaltó el legado de la actriz.

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“Acompaño con afecto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su legado permanecerá en la memoria de Colombia”, agregó.