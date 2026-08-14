Kris R lleva ayuda humanitaria al Eje Cafetero tras el terremoto del 10 de agosto

El artista colombiano Kris R se sumó a la respuesta humanitaria tras el reciente terremoto que afectó a comunidades del Eje Cafetero, Cali y Chocó, movilizando más de 20 toneladas de ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

La iniciativa, respaldada por sus seguidores, busca contribuir a la atención de las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas. El cargamento incluyó alimentos no perecederos, agua potable, kits de aseo, medicamentos básicos y elementos de abrigo, que fueron destinados a diferentes municipios de las zonas impactadas.

La participación de Kris R convierte a la música urbana y al trap colombiano en parte de una respuesta solidaria que trasciende los escenarios. Para el artista, el vínculo con el país fue uno de los principales motivos para involucrarse directamente en la emergencia.

“Colombia es mi casa y el Eje Cafetero es una de las regiones que más quiero. No podía quedarme quieto viendo lo que está pasando; esta es apenas una forma de devolver un poco de todo lo que esta tierra me ha dado”, afirmó Kris R durante la jornada de entrega.



Kris R hace un llamado a la solidaridad

Además de aportar recursos, el cantante aprovechó la jornada para convocar a otros artistas, empresas y ciudadanos a mantener el respaldo a las víctimas del terremoto. El objetivo, señaló, es que la ayuda no se limite a los primeros días de la emergencia, sino que acompañe a las comunidades durante el proceso de recuperación.

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“La reconstrucción de la región es una tarea de todos”, expresó el artista, quien invitó a sumar esfuerzos para atender las consecuencias del desastre.

La ayuda humanitaria movilizada por Kris R y sus seguidores representa así un gesto de solidaridad con las familias afectadas y pone nuevamente en evidencia el papel que pueden asumir los artistas en momentos de emergencia nacional. Para el intérprete de trap, la música también puede convertirse en una herramienta para movilizar a sus seguidores y generar acciones concretas en favor de Colombia.