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Karol G, Beéle, Silvestre Dangond y más artistas se unen en concierto bénefico en Bogotá

Habrá presencia de artistas de talla internacional como Miguel Bosé, Eladio Carrión, entre otros, que se sumaron para ayudar a los damnificados por el terremoto.

Karol G
Karol G //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Ante la emergencia que atraviesa Colombia por el terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto, más gremios se suman para ayudar a los damnificados y, por supuesto, la música no ha sido ajena a esta situación y ya varios artistas han anunciado conciertos y/o eventos benéficos para ayudar a recaudar dinero para la reconstrucción de las zonas afectadas.

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Ahora, Vive Claro se sumó a esta iniciativa -ayudando también como centro de acopio- y anunció un concierto benéfico para el sábado, 23 de agosto, que contará con la participación de Karol G, quien con su fundación 'Con el Cora' ayudará a que todas las ayudas que lleguen a este estadio puedan ser distribuidas en las zonas afectadas por el terremoto.

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Karol G //
Foto: AFP

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Pero a su lado estará una lista de grandes artistas invitados: Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo son algunos de los artistas confirmados, junto a muchos más que se siguen sumando.

"Artistas nacionales e internacionales y cientos de personas detrás de la música están donando su trabajo, bienes, servicios y talento, sin cobrar honorarios ni costos directos, para hacer posible esta jornada. Una iniciativa inspirada en la solidaridad y en la convicción de que, cuando un país nos necesita, todos podemos elegir ser parte de la solución", explicaron desde la organización.

Es importante aclarar que la participación de la 'Bichota' no se hará con ella de manera presencial, pues debe cumplir la gira, sin embargo, tendrá un espacio vía streaming en donde compartirá con todas las personas que dejen su donación y adquieran su boleta. Los precios van desde los 100.000 hasta 1.000.000 de pesos los cuales serán destinados al 100 % para los damnificados por el terremoto: https://www.ticketmaster.co/event/voces-por-la-vida

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