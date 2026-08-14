“Nos quedó encendido el modo de alerta”: psicólogo explica impacto en futbolistas tras terremoto

El terremoto dejó una profunda afectación emocional entre los habitantes de Cali, incluidos los futbolistas profesionales. Camilo Pinilla, psicólogo del América de Cali, explicó cómo el equipo ha afrontado el impacto psicológico de la emergencia y consideró que el regreso del fútbol debe analizarse con especial cuidado.

“Decir que estamos bien, mentir, pero con muchas ganas de salir adelante, igual que todos los caleños”, afirmó Pinilla al referirse al momento que atraviesa la ciudad. El profesional señaló que, aunque los jugadores se encuentran bien físicamente, la salud mental también resultó afectada.

El “modo de alerta” permanece encendido

Según el psicólogo, después de una situación de estas características es normal que permanezca activo un estado de alerta. “El punto principal es que nos quedó encendido ese botoncito de, llamémoslo, modo de alerta, modo de supervivencia”, explicó.



En el América de Cali, el primer trabajo realizado tras el reencuentro del plantel fue una expresión emocional grupal. Jugadores y cuerpo técnico compartieron cómo vivieron el terremoto y qué pensamientos tuvieron durante el momento de mayor tensión.

Pinilla destacó además el contraste entre sentirse agradecidos por estar vivos y conocer el sufrimiento de otras personas. “El encuentro de esas dos emociones obviamente desanima y baja mucho el ánimo”, sostuvo.

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El regreso del fútbol requiere tiempo

Sobre la posibilidad de retomar la competencia, el psicólogo consideró que la decisión debe contemplar la situación de la ciudad. “En el caso de Cali todavía no”, respondió al ser consultado sobre si considera que existe un momento adecuado para regresar.

Pinilla planteó esperar a que termine la primera fase de atención de la emergencia y posteriormente permitir un periodo de duelo. “Necesitamos un rito”, afirmó, al explicar que ese proceso podría ayudar a comenzar a reconectar con la vida cotidiana.

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Futbolistas también se han volcado a ayudar

El profesional resaltó la participación de jugadores en labores de solidaridad y atención a afectados. “Es espectacular ver lo humano dándole la mano a lo humano”, manifestó.

Finalmente, Pinilla advirtió sobre la exposición constante a imágenes y noticias relacionadas con la tragedia. Explicó que estas pueden reactivar el estrés y el estado de supervivencia. Por ello, señaló que en el club se ha recomendado a los jugadores evitar las redes sociales relacionadas con la emergencia.

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