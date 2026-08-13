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Cancelan la Vuelta a Colombia por el terremoto en el país

La edición número 76 de la carrera ciclística estaba programada inicialmente entre el 8 y el 16 de agosto.

Ciclismo.jpg
Ciclismo
Foto: referencia, Flow
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La Federación Colombiana de Ciclismo canceló este jueves la Vuelta a Colombia 2026, que debía concluir el próximo domingo, debido al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que ha dejado, al menos, 273 fallecidos.

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"La Federación Colombiana de Ciclismo informa que, atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026", anunció el comunicado de la entidad, que proclamó como campeón al local Diego Camargo.

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La organización comunicó el cierre anticipado de la carrera, que alcanzó a desarrollarse hasta la quinta etapa, porque la ruta siguiente establecía el ingreso a Manizales, capital del departamento de Caldas, uno de los más afectados por el sismo.

"No queremos ser inoportunos con cerrar una vía una o dos horas y que tengan algún percance las ayudas enviadas", detalló el presidente de la Federación, Rubén Galeano.

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Coronaron al campeón

El ciclista Diego Camargo, del equipo Medellín EPM, lideraba la clasificación general hasta la quinta etapa y hoy fue proclamado campeón.

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Camargo dominó la clasificación con 21 horas. 28 minutos y 8 segundos. En el segundo puesto terminó Javier Ernesto Jamaica (NU Colombia) y el podio lo completó Edgar Andrés Pinzón (Sistecrédito).

La edición número 76 de la Vuelta a Colombia estaba programada inicialmente entre el 8 y el 16 de agosto, según el calendario nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo.

La decisión supone el final anticipado de una de las principales pruebas del calendario ciclista en Colombia, que reúne anualmente a corredores nacionales y extranjeros y que para esta edición tenía un recorrido dividido en nueve etapas.

Terremoto en Dosquebradas en Colombia (1).jpg
Foto: AFP

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Pese al cierre anticipado, la entidad anunció que llevará a cabo la ceremonia de premiación en el Mirador de Jericó, en el departamento de Antioquia.

El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 3.824 heridos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.

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