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Trueno lanza el video oficial de “90s” junto a Maria Becerra

Durante 2026, el artista abrió conciertos de Gorillaz en Reino Unido y colaboró con la banda en “The Manifesto”.

Trueno y María Becerra.jpg
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

En pleno ascenso global, Trueno presenta el video oficial de “90s”, su nueva colaboración con la superestrella argentina Maria Becerra. El videoclip, disponible en YouTube, refuerza la identidad artística del rapero argentino y continúa la propuesta visual de su cuarto álbum de estudio, TURR4ZO.

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Filmado en el campus de la Universidad Nacional de La Matanza, en Buenos Aires, el video recupera la estética de los años noventa, con una propuesta en blanco y negro, textura granulada, primeros planos, planos americanos y pantallas divididas. La producción estuvo a cargo de Agustín Puente y Clemente Bruzzone, bajo el sello de The Movement, y mantiene la línea visual presentada anteriormente por Trueno en “PUMAS”.

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La estética también se extiende al vestuario. Trueno aparece con unas Nike Shox TR1 y un clásico bucket hat, mientras que Maria Becerra luce una gorra intervenida con pedrería y una banda de cachemir, elementos asociados al streetwear y la cultura hip-hop de los noventa.

Una canción entre nostalgia y deseo

Producida por Tatool y El Guincho, “90s” incorpora un sample de “Orbitando”, canción de Los Encargados, agrupación argentina vinculada a la escena musical de aquella década. El resultado combina influencias del pop y el rock con sintetizadores y texturas vintage para construir una atmósfera marcada por la nostalgia y el deseo.

“90s” se convierte así en el cuarto video oficial de TURR4ZO, álbum lanzado el pasado 24 de abril y que ha recibido reconocimiento de medios como Rolling Stone, Billboard y NPR, que han destacado su concepto, madurez lírica y producción.

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Trueno consolida su expansión internacional

El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento internacional para Trueno. Durante 2026, el artista abrió conciertos de Gorillaz en Reino Unido y colaboró con la banda en “The Manifesto”. También trabajó con Cypress Hill en “Saca La Bolsita” y debutó en el Fuji Rock Festival de Tokio.

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Además, cerró con un lleno total el SummerStage Central Park de Nueva York y participó en la LAMC junto a Milo J. Su proyección internacional también se reflejó en portadas de publicaciones como Billboard, Rolling Stone Argentina, GQ México y L’Officiel.

Con el TURR4ZO World Tour, Trueno continuará su recorrido por Latinoamérica, Europa y México durante los próximos meses, antes de cerrar el año con presentaciones en Argentina.

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