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En fotos: así brilló Shakira en en el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira encabezó el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026, acompañada por artistas internacionales y leyendas del fútbol.

Shakira brilló en el espectáculo del Mundial 2026.
Shakira brilló en el espectáculo del Mundial 2026. Foto AFP.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 19 de jul, 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo acapara la atención por conocer al nuevo campeón del mundo. Durante el descanso, el torneo ofreció un espectáculo musical que reunió a reconocidos artistas internacionales y a dos leyendas del fútbol en un escenario preparado para uno de los momentos más esperados del certamen.

Shakira fue una de las principales protagonistas del show del medio tiempo, compartiendo escenario con figuras como Madonna, BTS, Coldplay, Burna Boy, Justin Bieber y el director de orquesta Gustavo Dudamel, quienes participaron en una producción que combinó música, luces y puesta en escena.

Espectáculo de Shakira en la final del Mundial 2026.
Espectáculo de Shakira en la final del Mundial 2026. Foto AFP.

¿Quiénes participaron en el show del medio tiempo del Mundial 2026?

El espectáculo reunió a artistas de distintos géneros musicales en una presentación diseñada para acompañar el descanso de la final del Mundial.

Shakira encabezó una de las actuaciones más esperadas de la noche junto a Burna Boy al interpretar Dai dai.

BTS y Madonna también se hicieron presentes en el show, junto a Coldplay, Burna Boy, Justin Bieber, PS22 Chorus y Gustavo Dudamel.

La diversidad de artistas convirtió el espectáculo en uno de los momentos más comentados de la jornada, al reunir representantes del pop, el rock, la música latina y la música clásica sobre un mismo escenario.

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¿Qué futbolistas estuvieron presentes en el espectáculo?

Además de las estrellas de la música, el show contó con la presencia de dos históricos del fútbol brasileño.

Madonna apareció acompañada por Ronaldo Nazário y Ronaldinho, los únicos exfutbolistas que hicieron parte de la presentación del medio tiempo. Su participación aportó un componente futbolístico al espectáculo que acompañó la definición del título mundial.

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