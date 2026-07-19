¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026? La millonaria cifra que entregará la FIFA

El Mundial de 2026 está a punto de conocer a su nuevo campeón. Argentina y España ya juegan la gran final en el MetLife Stadium, de Nueva York-Nueva Jersey, con la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol y de quedarse con el mayor premio deportivo del torneo.

La Albiceleste buscará defender el título conquistado en la edición anterior y sumar su cuarta Copa del Mundo, mientras que la selección española intentará levantar por segunda vez el trofeo, después de la conquista lograda en Sudáfrica 2010.

La final también marcará el cierre del primer Mundial con 48 selecciones, un formato ampliado por la FIFA para la edición organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. El incremento de participantes estuvo acompañado de una mayor bolsa de premios para las selecciones.

¿Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026?

Además del trofeo más prestigioso del fútbol, el ganador del Mundial obtendrá un premio de 50 millones de dólares, la mayor recompensa económica del certamen, superando los 42 millones de dólares que recibió Argentina tras conquistar su título en Qatar 2022.

El subcampeón recibirá 33 millones de dólares, mientras que la selección que finalice en el tercer lugar obtendrá 29 millones. Por su parte, el equipo que termine cuarto será premiado con 27 millones de dólares.

Estas cifras convierten a la final no solo en el partido más importante del torneo, sino también en el encuentro que definirá el mayor premio económico de la competición.

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¿Qué está en juego para Argentina y España?

Argentina llega con la posibilidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo y revalidar el título conseguido en la edición anterior. Además, Lionel Messi, quien anunció que este será su último partido en una Copa del Mundo, intentará despedirse del torneo con un segundo título mundial, después de una carrera en la que conquistó todos los grandes trofeos y volvió a llevar a su selección a una final.

España, por su parte, buscará su segundo campeonato mundial y regresar a la cima del fútbol internacional, quince años después de la histórica conquista obtenida en Sudáfrica 2010.

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Con el título, la gloria deportiva y un premio de 50 millones de dólares en disputa, el MetLife Stadium será el escenario donde se definirá al nuevo campeón del mundo y al equipo que se llevará la mayor recompensa del Mundial 2026.