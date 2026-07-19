Final del Mundial 2026: ¿A qué hora se presentan Shakira, Coldplay, Justin Bieber y BTS?

La final del Mundial de 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol entre Argentina y España. También marcará un antes y un después en la historia de la FIFA con la realización del primer espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, un evento que reunirá a artistas de talla mundial y que promete convertirse en uno de los momentos más esperados de la jornada.

Tras 39 días de competencia y 104 partidos disputados por 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo llega a su desenlace este 19 de julio con una propuesta que mezcla deporte y entretenimiento. El show será dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y tendrá como figura principal a la colombiana Shakira.

¿A qué hora será el show de Shakira, Coldplay, Justin Bieber y BTS?

El partido comenzará a las 2:00 p. m., por lo que el espectáculo de medio tiempo está previsto entre las 2:48 p. m. y las 3:00 p. m., dependiendo del tiempo añadido y de las pausas de hidratación durante la primera mitad.



El espectáculo será encabezado por Shakira y contará con la participación de Justin Bieber, BTS, Madonna, Burna Boy, además de personajes como Plaza Sésamo y Los Muppets. La dirección artística estará en manos de Chris Martin, en colaboración con la FIFA y la organización Global Citizen.

Shakira en el Mundial // Foto: AFP

¿Cuánto dura el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

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A diferencia de las finales anteriores, el descanso entre el primer y el segundo tiempo será más largo para permitir el montaje del escenario.

La FIFA estima que el espectáculo musical tendrá una duración cercana a 11 minutos, aunque podría extenderse hasta 17 minutos entre el montaje y desmontaje de la producción. La organización aseguró que el escenario fue diseñado para instalarse y retirarse rápidamente, evitando retrasos en la reanudación del encuentro.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 y la ceremonia de clausura?

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La jornada comenzará mucho antes del pitazo inicial. Noventa minutos antes del partido se llevará a cabo la ceremonia de clausura, en la que participarán Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Tom Cruise y el creador de contenido IShowSpeed.

En Colombia, la final podrá seguirse por Caracol Televisión en señal abierta. También estará disponible por DSports, Win Sports, las plataformas DGO y Paramount+.

La combinación entre el partido decisivo y un espectáculo musical de primer nivel convierte esta final en una de las más innovadoras que haya organizado la FIFA.