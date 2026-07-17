Estos son los artistas que estarán en el medio tiempo de la final del Mundial

El 19 de julio se disputará el partido 104 de esta Copa Mundial de la FIFA, dando por terminada la edición más larga hasta la fecha. La estrella estará entre España y Argentina que se enfrentan en Nueva York/Nueva Jersey en un duelo de 90 minutos que prometen serán emocionantes.

¿Qué artistas estarán presentes en el medio tiempo de la final del Mundial?

La música también será protagonista como es habitual cada cuatro años; de hecho, la FIFA ya confirmó que el show de medio tiempo tendrá una duración de 17 minutos, máximo 20, en donde varios artistas saldrán al escenario. Los cuales son:



Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”

Además, se ha rumoreado la posibilidad de que también esté el artista Feid como invitado de Madonna, tal como sucedió en la inauguración que estuvo Ryan Castro, pese a no ser invitado directo de la FIFA. Por lo tanto, nuevamente la ceremonia tendría presencia colombiano con el 'Ferxxo' y la barranquillera Shakira.

“La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, dijo Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Feid // Foto: Universal Music Latin

¿A qué hora será la ceremonia de clausura del Mundial?

La ceremonia de clausura del Mundial de 2026 comenzará el domingo 19 de julio a las 2:45 p. m. (hora de Colombia), es decir, 15 minutos antes del inicio del show de apertura previo a la final y 75 minutos antes del pitazo inicial.



Estos son los horarios principales para Colombia:



2:45 p. m. – Inicio de la ceremonia de clausura.

– Inicio de la ceremonia de clausura. 3:00 p. m. – Comienzo del espectáculo previo y show de medio tiempo.

– Comienzo del espectáculo previo y show de medio tiempo. 4:00 p. m. – Final del Mundial entre España y Argentina en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey (MetLife Stadium).

La ceremonia contará con presentaciones de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y la participación especial de Tom Cruise, mientras que Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos antes del partido.