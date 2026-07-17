Regreso de viajeros del Mundial pone en alerta la vigilancia por sarampión en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud anunció el fortalecimiento de las medidas de vigilancia epidemiológica en Bogotá ante el incremento de casos de sarampión en el continente y el regreso de miles de viajeros internacionales tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. La estrategia busca detectar oportunamente posibles casos importados, evitar cadenas de transmisión y mantener a la ciudad libre de contagios autóctonos.
De acuerdo con la entidad, durante 2026 la Región de las Américas ha confirmado 43.356 casos de sarampión y 42 fallecimientos. En Colombia, con corte al 4 de julio, se han notificado 1.390 casos sospechosos, de los cuales 13 fueron confirmados: siete importados y seis asociados a la importación. En Bogotá se han registrado siete casos confirmados, cinco importados y dos relacionados con estos, sin evidencia de transmisión local.
Las autoridades explicaron que cada caso sospechoso activa un protocolo que incluye investigación epidemiológica, toma de muestras, identificación y seguimiento de contactos, aislamiento de los pacientes y cercos vacunales para contener la propagación del virus. La Secretaría de Salud señaló que estas acciones, junto con las coberturas de inmunización, han permitido evitar brotes en la capital.
La entidad también advirtió que el sarampión puede presentarse con síntomas atípicos, por lo que recomendó buscar atención médica ante la presencia de fiebre y brote o erupción en la piel, especialmente si la persona viajó recientemente al exterior o tuvo contacto con viajeros internacionales. En estos casos, la recomendación es permanecer aislado, usar tapabocas, evitar asistir a lugares públicos y comunicarse previamente con la EPS o con la Línea 137 para recibir orientación.
Como medida de prevención, la Secretaría recordó que la vacuna triple viral debe aplicarse a los 12 meses de edad y reforzarse a los 18 meses. Además, todos los menores de 10 años deben contar con dos dosis, mientras que las personas nacidas entre 2010 y 2019 deben recibir una dosis adicional contra el sarampión. Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación y mantendrá el seguimiento a viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales terrestres para reducir el riesgo de nuevos casos.