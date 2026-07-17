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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / La mala calidad del aire en Nueva York pone en jaque la final del mundial

La mala calidad del aire en Nueva York pone en jaque la final del mundial

El humo provocado por los incendios forestales en Canadá elevó los niveles de contaminación a categorías consideradas insalubres, aunque se espera una mejoría en las condiciones antes del partido.

Incendios Forestales.jpg
Incendios Forestales.jpg
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 17 de jul, 2026

Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la calidad del aire.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene este viernes alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.

En total, más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de los incendios.

Actualmente hay más de 800 incendios forestales activos en Canadá, y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.

Esta situación amenaza con afectar al partido de la final del Mundial de Fútbol, que se celebra este domingo en la sede de Nueva York/Nueva Jersey y en el que se enfrentarán España y Argentina.

Aunque las previsiones apuntan a una posible mejora de las condiciones antes del encuentro, hoy el AQI se sitúa en Nueva York en un nivel de 179, definido como "insalubre". La ciudad ha habilitado puntos donde los ciudadanos pueden adquirir mascarillas de forma gratuita, como la sede de la Biblioteca Pública en Bryant Park.

Mientras, Washington D.C. es hoy el epicentro de la contaminación atmosférica en la costa este del país, con un AQI de 237,calificado como "muy insalubre".

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Entre otros lugares afectados figuran Virginia, Cloquet y Duluth, en Minesota, así como Northbrook (Illinois), Columbus (Ohio), Milwaukee (Wisconsin) o London (Ontario), donde la calidad del aire se encuentra en un nivel de entre 450 y 928 según el índice AQI, categorizado como "peligroso".

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El humo de los enormes incendios forestales en Canadá y Minnesota envuelve el horizonte de Washington, DC
Foto: AFP

Al margen, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó ayer que la región se encuentra "en una situación sanitaria muy grave".

El humo se desplaza ahora hacia el sur del estado neoyorquino, aunque el NWS espera que las condiciones mejorn el fin de semana con la llegada de lluvias y cambios en los patrones de viento.

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El Departamento de Salud del estado recomienda que, con estos niveles de contaminación, las personas consideren limitar la actividad física intensa al aire libre para reducir el riesgo de efectos adversos para la salud.

Entre los ciudadanos que pueden ser especialmente sensibles a los efectos de esta contaminación se encuentran los niños muy pequeños y las personas que padecen problemas respiratorios como asma o enfermedades cardíacas.

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