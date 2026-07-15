Video: tren quedó atrapado en medio de un voraz incendio forestal en Canadá

Los incendios forestales son uno de los desastres naturales más peligrosos debido a la rapidez con la que pueden propagarse y cambiar de dirección por efecto del viento, las altas temperaturas y las condiciones del terreno.

Además de destruir grandes extensiones de vegetación y afectar la fauna, también representan un grave riesgo para las personas y la infraestructura, pues pueden rodear carreteras, viviendas e incluso medios de transporte en cuestión de minutos.

Frente a lo anterior, una escena de este tipo quedó registrada en Canadá, donde un tren terminó completamente rodeado por las llamas de un incendio forestal.

Los videos del momento exacto, difundidos en redes sociales, muestran la magnitud de la emergencia y la preocupación de quienes presenciaron el hecho.



Así fue el momento en que el tren quedó rodeado por las llamas

Las impactantes imágenes muestran un tren detenido mientras un intenso incendio forestal consume la vegetación a ambos lados de la vía férrea. En los videos se observa cómo enormes llamas y densas columnas de humo rodean la locomotora.

Desde el interior del tren, algunos tripulantes y pasajeros grabaron con sus teléfonos celulares el avance del fuego, mientras observaban con preocupación cómo las llamas se acercaban peligrosamente a ellos.

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El incendio creó un auténtico corredor de fuego alrededor de la vía, dificultando cualquier maniobra y aumentando la tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los reportes conocidos por medios locales, la tripulación y los pasajeros tomaron la decisión de abandonar la locomotora y escapar a pie para ponerse a salvo. Afortunadamente, todos los integrantes lograron salir sin sufrir lesiones.

Las autoridades investigan las causas del incendio forestal y las circunstancias que llevaron a que el tren quedara atrapado en medio de las llamas. Hasta el momento, se confirmó que toda la tripulación sobrevivió al incidente sin sufrir lesiones.

🇨🇦🔥 Un tren queda atrapado en medio de un voraz incendio forestal en Canadá



Imágenes escalofriantes muestran cómo las furiosas llamas arden a ambos lados de las vías, creando una escena impactante.



Según los informes, la tripulación abandonó la locomotora y escapó a pie. Todos… pic.twitter.com/ReSOI5Kr1S — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 15, 2026