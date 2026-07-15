Impactante: la tierra se abrió y se tragó una carretera en segundos en Turquía

Los agujeros que aparecen de forma repentina en la tierra suelen estar relacionados con procesos geológicos o con el deterioro del subsuelo. Según entidades, en muchos casos se forman cuando “el agua erosiona las capas inferiores del terreno, creando cavidades que, con el paso del tiempo, ya no pueden sostener el peso de la superficie”.

También pueden producirse por lluvias intensas, movimientos del suelo, fallas geológicas o problemas en la infraestructura subterránea.

Cuando este tipo de fenómenos ocurre en zonas urbanas, las consecuencias pueden ser graves, ya que ponen en riesgo a conductores, peatones y viviendas cercanas. Precisamente una escena de este tipo quedó captada en video en Turquía, donde una carretera colapsó en cuestión de segundos.

Así fue el momento en que la carretera colapsó

Un impactante video captó el instante en que un tramo de carretera en Rize, Turquía, comenzó a agrietarse hasta desplomarse por completo.

En las imágenes se observa cómo el asfalto presenta una fisura inicial y, segundos después, una gran porción de la vía cede y desaparece, dejando un enorme hueco.

El colapso ocurrió de manera repentina, mientras la zona permanecía prácticamente despejada de vehículos, lo que evitó que algún conductor quedara atrapado en el momento del derrumbe.

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Las imágenes, difundidas en redes sociales y medios locales, muestran la rapidez con la que el terreno perdió estabilidad, pues el pavimento fue literalmente devorado por el hundimiento, dejando un vacío de varios metros donde antes se encontraba la carretera.