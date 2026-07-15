Supuesta enfermera intentó robarse un bebé y tía del menor la descubrió; quedó en video

La rápida reacción de una mujer evitó que un recién nacido fuera sacado de un centro asistencial luego de que una supuesta técnica de enfermería asegurara que debía llevarlo para practicarle unos exámenes. La sospecha de la familiar resultó clave para impedir el presunto secuestro, un hecho que quedó registrado en video y que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

El caso ocurrió en la Maternidad Doña Evangelina Rosa, el hospital público de maternidad más grande del estado de Piauí, en Brasil. Según la investigación de la Policía Civil, la mujer señalada de intentar llevarse al bebé se encontraba fuera de servicio cuando ingresó al centro médico y se presentó ante los familiares del recién nacido haciéndose pasar por personal encargado de realizar exámenes de rutina.

De acuerdo con las autoridades, los familiares permitieron inicialmente que la mujer tomara al menor. Sin embargo, la tía del bebé comenzó a desconfiar de su comportamiento y decidió seguirla antes de que abandonara las instalaciones del hospital. Fue en ese momento cuando descubrió que el recién nacido estaba oculto dentro de un bolso, evitando que saliera del lugar.

🚨GRAVE - Técnica de Enfermagem tenta sequestrar bebê em hospital, no Piauí, e o pior só não acontece porque a tia da recém-nascida percebeu a movimentação e impediu



O Hospital diz que sequer houve falha na segurança porque o crime não se consumou. pic.twitter.com/Hh3mSg7dkd — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 13, 2026

Aunque la sospechosa no fue detenida ese mismo día, ya que la denuncia fue presentada con posterioridad, la Fiscalía solicitó una orden de captura preventiva que posteriormente fue autorizada por un juez.



Como parte de las investigaciones, la Policía inspeccionó la vivienda de la mujer y encontró una habitación completamente preparada para recibir a un bebé. En el lugar había una cuna, una bañera, pañales, ropa de recién nacido y otros elementos para su cuidado.

Los investigadores también recopilaron los testimonios de familiares de la sospechosa, quienes afirmaron que ella les había dicho durante varios meses que estaba embarazada. No obstante, señalaron que nunca presentó exámenes médicos ni algún otro documento que confirmara esa versión.

Tras la difusión del caso, la mujer fue ingresada por sus familiares en una clínica psiquiátrica. Una vez recibió el alta médica, agentes de la Policía hicieron efectiva la orden de captura preventiva que pesaba en su contra.

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Durante su declaración ante las autoridades, la investigada decidió guardar silencio. Entretanto, su defensa sostuvo que fue diagnosticada con síntomas de esquizofrenia, que recibe tratamiento psiquiátrico y que tendría una capacidad reducida para comprender la gravedad de los hechos.

Pese a esos argumentos, la Policía Civil indicó que hasta ahora no existen pruebas que permitan concluir que la mujer sea inimputable por razones de salud mental. Asimismo, los investigadores aseguraron que no hay indicios de que hubiera actuado con otras personas.

La sospechosa enfrenta un proceso por el presunto delito de intento de secuestro de un menor, una conducta que, de acuerdo con la legislación brasileña, puede ser castigada con penas de entre dos y ocho años de prisión.