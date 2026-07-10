Adolescente fue hallada sin vida dentro de una maleta: revelan video clave

Un video de cámaras de seguridad se convirtió en la principal prueba para esclarecer el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta.

Las imágenes muestran al principal sospechoso entrando con la menor a un hotel y luego transportando una maleta en una motocicleta y regresando minutos después sin él, una secuencia que fue determinante para que las autoridades lo confrontaran durante el interrogatorio y obtuvieran su confesión.

📍#Tailandia 🇹🇭

La policía arrestó a un australiano de 46 años acusado de asesinar a una joven tailandesa de 17 años en Pattaya. El cuerpo de la víctima fue hallado dentro de una maleta abandonada junto a vías ferroviarias.

El sospechoso fué capturado cuando intentaba huir y… pic.twitter.com/kogtBrwp1L — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) June 28, 2026

La víctima fue identificada como Thunchanok Donhomla, de 17 años, y su cuerpo fue encontrado en la madrugada del pasado 4 de julio cerca de las vías del tren en Pattaya, ciudad ubicada en la costa oriental del golfo de Tailandia. Por este crimen fue acusado el australiano Simon Peter Carman, de 45 años, quien, según la investigación, intentó abandonar el país antes de ser capturado.

De acuerdo con la investigación, la adolescente llegó por voluntad propia al apartamento del extranjero luego de encontrarse con él en las afueras de un bar. Las autoridades indicaron que ambos habían acordado un encuentro por el que el hombre le pagaría dinero.



Antes de que ocurriera el crimen, la joven alcanzó a enviar un mensaje a sus amigas mediante la aplicación Line. En esa conversación les informó que ya había llegado al apartamento y que pasaría allí la noche. También comentó que la habitación estaba en completo desorden. Ese fue el último contacto que mantuvo con ellas.

Ella era Thunchanok Donhomla. Foto: Redes sociales

Las pesquisas señalan que la menor fue estrangulada dentro del inmueble y, posteriormente, su cuerpo fue introducido en una maleta negra junto con varias de sus pertenencias personales. Horas después, el equipaje fue abandonado cerca de las vías férreas, donde finalmente fue encontrado por las autoridades.

Uno de los elementos más importantes del proceso corresponde a las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Según explicó la policía, los videos muestran a Simon Peter Carman arrastrando la maleta desde el edificio, cargándola en la parte trasera de una motocicleta y alejándose del lugar. Entre 10 y 20 minutos después regresó solo, sin el equipaje.

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Los investigadores aseguraron que el australiano negó inicialmente cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le presentaron las grabaciones y el resto de las pruebas recopiladas, comenzó a admitir lo ocurrido.

Las autoridades también reconstruyeron los movimientos del sospechoso después del crimen. De acuerdo con la información oficial, al día siguiente continuó con su rutina habitual: desayunó, lavó ropa, realizó compras y adquirió un tiquete aéreo para regresar a Australia, sin levantar sospechas.

La captura se produjo cuando estaba a punto de abordar el vuelo. Para ese momento, los investigadores ya contaban con suficientes elementos de prueba para detenerlo y presentarle cargos por el asesinato de la adolescente.

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Mientras avanza el proceso judicial, la Policía investiga si Simon Peter Carman podría estar relacionado con otros dos casos de mujeres encontradas muertas en circunstancias similares en la misma región. Aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre ese posible vínculo, las autoridades revisan las evidencias para establecer si existe un mismo patrón detrás de los hechos.