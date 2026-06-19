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Blu Radio  / Salud  / Colombia aplica "Dosis Cero" para reforzar protección contra el sarampión

Colombia aplica "Dosis Cero" para reforzar protección contra el sarampión

La medida estará dirigida a niñas y niños entre los 6 y 11 meses de edad y busca fortalecer la protección frente al sarampión ante el aumento de casos en varios países de América.

Vacunación contra el sarampión en Cartagena
Vacunación contra el sarampión en Cartagena.
Foto: Suministrada
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció la implementación temporal de la denominada “Dosis Cero” de la vacuna contra sarampión y rubéola (SR) o triple viral (SRP), dirigida a niñas y niños entre los 6 y 11 meses de edad. La estrategia busca reforzar la protección de la población infantil y disminuir el riesgo de importación y circulación del virus en Colombia.

La decisión se adopta en un contexto de aumento de casos de sarampión en países como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú y Bolivia. Según el Ministerio, este panorama incrementa el riesgo para la región debido al mayor flujo de viajeros internacionales.

La cartera de Salud explicó que la “Dosis Cero” busca fortalecer la respuesta inmunológica de los menores durante una etapa de vulnerabilidad, antes de la aplicación de la primera dosis regular de la vacuna triple viral al cumplir el primer año de vida. No obstante, aclaró que esta dosis adicional no reemplaza el esquema habitual de vacunación, por lo que los niños deberán recibir las dosis correspondientes a los 12 y 18 meses de edad.

Sarampión, Foto_ AFP.jpg
Sarampión.
Foto: AFP.

Entre las poblaciones priorizadas se encuentran los menores de 6 a 11 meses para la aplicación de la “Dosis Cero”, niños con esquemas incompletos, adolescentes pendientes de refuerzos y viajeros internacionales con destino a países que reportan casos de sarampión.

Como parte de esta estrategia, el próximo 20 de junio se llevará a cabo una vacunatón nacional con más de 3.000 puntos de vacunación habilitados en todo el país. Durante la jornada también estarán disponibles las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con énfasis en la prevención del sarampión y la fiebre amarilla.

El Ministerio de Salud también hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para verificar los esquemas de vacunación y acudir a los puntos habilitados durante la jornada nacional.

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