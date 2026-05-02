Nuevo caso de sarampión en Colombia: ya son seis los contagios confirmados en 2026

Este nuevo caso de sarampión fue identificado en Cartagena de Indias y corresponde a un hombre de 25 años, cuya fuente de contagio aún continúa en estudio.

Según reportaron el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, el paciente se encuentra en buen estado y actualmente está bajo seguimiento, mientras las autoridades realizan el rastreo de sus contactos cercanos para evitar posibles cadenas de transmisión.

“En ese sentido, se desarrolló una Sala de Análisis de Riesgo (SAR), en la que el Instituto Nacional de Salud confirmó un nuevo caso de sarampión en el país”, se lee en el comunicado.

Con este reporte, ya son seis los casos registrados en el país: cuatro provenientes de México, uno de Estados Unidos y este último, que sigue en estudio.



Cabe destacar que este nuevo caso se registra en medio de la alerta regional por brotes activos en países como Estados Unidos, México y Canadá, por lo que las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente para quienes tienen previsto viajar al exterior, como principal medida de prevención frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia y respuesta frente al riesgo de introducción y transmisión del virus del sarampión.

Ante síntomas compatibles o sospecha de exposición, se indica consultar de inmediato a los servicios de salud, mantener aislamiento domiciliario y evitar el contacto con poblaciones vulnerables. Desde el Ministerio también insisten en reforzar medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios y la ventilación de espacios cerrados.

Publicidad

Las autoridades sanitarias reiteran que la vacunación y la detección oportuna continúan siendo las principales herramientas para prevenir la propagación del virus en el país.