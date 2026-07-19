EN VIVO |España vs. Argentina HOY: siga online y gratis la gran Final del Mundial 2026

FInalmente llegó el día más esperado por los amantes del fútbol a nivel mundial. España y Argentina se enfrentan este domingo en Nueva York para definir al nuevo campeón del mundo. Este duelo paralizará al planeta: la frescura y juventud de los europeos contra la experiencia y la garra de los actuales campeones.

El equipo español llega jugando un fútbol espectacular. La gran apuesta de Luis de la Fuente es la velocidad y el desequilibrio del joven Lamine Yamal por la banda, sumado al orden que da Rodri en la mitad de la cancha. España quiere volver a levantar la copa tras 16 años de espera y demostrar que su recambio generacional ya es una realidad.

Por su parte, Argentina sale a defender la corona. El equipo de Lionel Scaloni busca el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia. Por supuesto, todas las miradas están sobre Lionel Messi, quien a sus 39 años juega su última gran final con la ilusión de cerrar su increíble carrera en lo más alto del fútbol mundial.

El partido arranca a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y el árbitro encargado de pitar la final será el esloveno Slavko Vincic.



¿A qué hora juega HOY España vs. Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra, correspondiente al tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este domingo 19 de julio en Miami, desde las 2:00 de la tarde en Colombia.

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará todas las emociones del compromiso EN VIVO, gratis y online a través de su canal de YouTube. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por el equipo de analistas y comentaristas de Blog Deportivo, que seguirá cada detalle del encuentro, las principales jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas.

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