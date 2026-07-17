No solo Amaranto Perea, habría más cambios en el cuerpo técnico de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) avanza en la renovación de Néstor Lorenzo, o por lo menos es la idea inicial pese a los rumores que se han escuchado de ofertas en el exterior por el argentino. Pero Luis Amaranto Perea sería una de las bajas ante su paso al Deportivo Independiente Medellín (DIM) como técnico en propiedad.

De acuerdo con Fabio Poveda, de Blog Deportivo de Blu Radio, a Federación estudia la posibilidad de incorporar un asistente técnico colombiano, una decisión que respondería a la intención de fortalecer la representación nacional dentro del equipo de trabajo que acompaña a Lorenzo. El análisis hace parte de las conversaciones relacionadas con la renovación del entrenador argentino y contempla la posibilidad de reemplazar a uno de sus colaboradores.

"Quiere la Federación que sea también colombiano, que no sea un argentino que pueda traer Lorenzo, sino que sea también un colombiano con ascendencia en Lorenzo", dijo.

Los cambios no se limitarían únicamente al cargo de asistente técnico. También existe la posibilidad de que el preparador físico Leandro Jorge deje la Selección Colombia, situación que obligaría a la Federación y al propio Lorenzo a buscar un reemplazo para esa área.



Néstor Lorenzo // Foto: AFP

La eventual salida abriría un segundo frente de trabajo en la conformación del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia, especialmente en el proceso rumbo al Mundial.

"Están buscando uno o dos reemplazos, porque también hay un preparador físico que se va. Creo que se va el profesor Leandro Jorge. Se podría ir también, entonces tendría que buscar un preparador físico", añadió.

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Cabe recordar que una fuente le aseguró a Gol Caracol que el futuro de Lorenzo no se encuentra 100 % asegurado, pues, según comentaron, conocieron que el cuerpo técnico del argentino tendría ofertas de Medio Oriente y Europa, pero que por ahora no han llegado a algo formal.

"Según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente", indicaron.