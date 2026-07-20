El gesto de Argentina que no se vio y molestó a hinchas españoles: "Malos perdedores"

Hasta el minuto 106, España logró anotar gracias a Ferran Torres, del FC Barcelona, para conquistar la Copa Mundial de la FIFA frente a una Argentina que se vio ampliamente superada, que ni Messi ni De Paul ni Álvarez pudieron tocar la pelota para generar algún peligro que pusiera en riesgo la segunda de La Roja.

Pero hubo un gesto de la selección albiceleste que no cayó para nadie bien en los hinchas, en especial los españoles que se encontraban en Nueva York/Nueva Jersey este 19 de julio, pues, mientras La Roja celebraba el triunfo, los argentinos por darle la espalda a los vencedores e ignorar por completo toda la ceremonia.

El gesto no quedó registrado en la transmisión oficial de la FIFA, pues se enfocó en Sergio Ramos, Donald Trump, Infantino y, por supuesto, toda la selección española de Luis De La Fuente mientras levantaban el título de campeones del mundo, pero, a su vez, los argentinos ignoraban toda la ceremonia y le daban la espalda a sus rivales mientras alzaban la copa ante los ojos del mundo.

🚨ARGENTINA PLAYERS DISGRACED THE WORLD CUP CELEBRATIONS



DURING SPAIN'S TROPHY CEREMONY ALL THR PLAYERS OF ARGENTINA TURNED THEIR BACK TO THE THE SPANISH FLAG AND THEIR CELEBRATION



ARGENTINA REALLY ARE SOREST LOSERS OF ALL TIME 😤 pic.twitter.com/ED1GaZdPLp — Preeti (@MadridPreeti) July 20, 2026

No obstante, en Argentina explicaron que "era un malentendido", pues en realidad no le estaban dando la espalda al rival, sino que se paraban de frente ante su hinchada como manera de "pedir disculpas" y "dar la cara" tras la dolorosa derrota de la final de la Copa Mundial de la FIFA, aún así las críticas en redes sociales por la situación no cesaron.



"No nos importa. Es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas", dijo Dani Olmo tras ser consultado por este gesto de la albiceleste durante la premiación.

España volvió a Madrid para celebrar al lado de su gente la segunda estrella tras 16 años de espera. Ahora, De la Fuente espera engrandecer su etapa con La Roja y ya apunta a la próxima Liga de Naciones que arrancará en el mes de septiembre.