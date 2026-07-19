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Este fue el gol que le dio a España la copa del Mundo número dos

España se lleva la copa del mundo tras vencer 1-0 a Argentina. Así fue el gol de la victoria.

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Ferran Torres, autor del gol que dio a España el título Mundial.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

Ferran Torres, autor del gol que dio a España el título Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la prórroga, afirmó que su gol fue "de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores".

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"Al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores", declaró el delantero del FC Barcelona en alusión al número aproximado de habitantes en España.

"El destino estaba escrito para que ganásemos lejos de nuestra gente, pero los hemos hecho sentir lo más cerca posible", añadió Ferran, elegido mejor jugador de la final a pesar de haber entrado desde el banquillo.

"Una liberación muy grande, fui muy criticado en el Mundial, pero el destino está escrito, gracias a Dios, que siempre me da las fuerzas para seguir", agregó.

El delantero reconoció la dificultad que conllevó llevarse la final para coser una segunda estrella en la camiseta de La Roja.

"Al final, todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario entra ese nerviosismo, pero siempre hemos confiado en nuestro fútbol, en nosotros".

El gol que le dio a España la copa del Mundo

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Madrid explota de júbilo con el gol de Ferrán

Madrid estalló de alegría con el gol de Ferrán Torres en el minuto 106, que derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026. Fue una capital volcada con el equipo de Luis de la Fuente, que brindó otro triunfo histórico al fútbol nacional.

Poco importaron las altas temperaturas, que alcanzaron los 36 grados, y el seco ambiente de la capital. Desde cinco horas antes, cientos de jóvenes ataviados con camisetas, banderas y bufandas de España se congregaron en la mítica plaza de Colón, conocida también como Plaza Selección.

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Cobijados bajo cualquier sombra y con agua, refrescos y cervezas en mano, se empezaron a escuchar las primeras bocinas y los primeros cánticos en apoyo a 'La Roja'.

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