Captan a Sasha, hijo de Shakira y Piqué, cantando 'Dai Dai' al lado de su padre en show del Mundial

La actuación de Shakira en la final del Mundial 2026 no solo dio de qué hablar por el show que ofreció ante miles de asistentes en el estadio, sino también por las reacciones de sus hijos desde las tribunas.

Uno de los videos que rápidamente se hizo viral muestra a Sasha cantando, bailando y levantando los brazos mientras seguía cada momento de la presentación de la barranquillera.

En el clip, compartido ampliamente por usuarios en redes sociales, también aparece Milan disfrutando del espectáculo. Sin embargo, fue Sasha quien terminó robándose la atención de los seguidores de la cantante por la emoción con la que acompañó la interpretación de su madre.

De acuerdo con quienes difundieron el video, el menor incluso coreó "Dai Dai", un momento que fue destacado por decenas de fanáticos de la artista y que generó múltiples reacciones en plataformas digitales. La escena ocurrió mientras Gerard Piqué observaba el espectáculo desde su asiento, al lado de sus dos hijos.



HEELP sasha cantando “dai dai” de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

La presencia del exdefensor del Barcelona en la final ya había sido tema de conversación desde días antes del encuentro. En redes sociales y algunos medios se especulaba con que asistiría al partido definitivo del campeonato, disputado entre las selecciones de España y Argentina, especialmente después de que fuera visto en Los Ángeles junto a su actual pareja, Clara Chía.

Horas antes del inicio del compromiso, Piqué fue fotografiado en las inmediaciones del estadio junto a Milan y Sasha cuando se disponían a ingresar al recinto deportivo. El exfutbolista accedió a las fotografías sin inconvenientes y posteriormente ocupó su lugar en las gradas para presenciar tanto el partido como la esperada presentación musical.

Publicidad

El video del pequeño Sasha no tardó en convertirse en tendencia. Para muchos usuarios, las imágenes reflejan simplemente el orgullo y la admiración de un hijo al ver a su madre sobre uno de los escenarios más importantes del deporte mundial. Otros, en cambio, centraron sus comentarios en el hecho de que toda la escena ocurrió mientras el menor compartía el momento con Gerard Piqué, protagonista junto a Shakira de una de las separaciones más mediáticas de los últimos años.

Como suele ocurrir con cualquier aparición pública de la expareja o de sus hijos, las imágenes generaron todo tipo de interpretaciones entre los internautas. Algunos destacaron que tanto Milan como Sasha han acompañado en varias ocasiones a su madre en momentos importantes de su carrera artística.