Piloto español ilusionó a pasajeros argentinos con resultado de la final del Mundial; quedó en video

Los pasajeros de un vuelo entre Argentina y España vivieron una escena tan inesperada como incómoda luego de que el piloto de la aeronave les hiciera una broma sobre el resultado de la final del Mundial 2026. El momento quedó registrado en video, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó miles de reacciones por la inesperada forma en que el comandante jugó con la ilusión de los viajeros.

La situación ocurrió cuando el avión ya estaba en el aire y el piloto tomó el sistema de altavoces para dirigirse a los pasajeros, la mayoría argentinos. Con un tono solemne, comenzó a narrar el supuesto desenlace del partido entre Argentina y España, disputado en el Estadio MetLife de Nueva York-Nueva Jersey.

“Bueno, ya conocemos el resultado. Nos informan que ha sido un partido muy disputado; se llegó al final con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final del Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, dijo el piloto, generando una creciente expectativa entre quienes seguían sin conocer el marcador definitivo.

Instantes después llegó la frase que desató la locura dentro de la cabina. “Desde aquí, queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos...”, anunció el comandante. Convencidos de que la selección albiceleste se había coronado campeona del mundo, decenas de pasajeros comenzaron a gritar, aplaudir y celebrar con emoción.



El video muestra cómo la euforia se apoderó del avión durante varios segundos. Algunos pasajeros se levantaron de sus asientos para festejar, mientras otros abrazaban a sus acompañantes creyendo que Argentina había conquistado un nuevo título mundial.

Sin embargo, la celebración terminó de forma abrupta. Cuando los aplausos apenas permitían escuchar la voz del piloto, este completó la frase: “Porque España ha ganado”. Poco a poco, los gritos se transformaron en silencio, incredulidad y algunas risas nerviosas al descubrir que todo había sido una broma.

El episodio ocurrió una vez finalizada la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina y se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia. El único gol del compromiso fue obra de Ferran Torres, en un encuentro que se definió después de una intensa prórroga.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni ofreció una férrea resistencia durante casi dos horas de juego, impulsado por una destacada actuación del arquero Emiliano "Dibu" Martínez. Además, Argentina afrontó gran parte de la definición con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández y estuvo cerca de llevar la final hasta la tanda de penales.

Entre los pasajeros del vuelo se encontraba el deportista argentino Fede Galarza, quien viajaba a España para participar en una competencia. En declaraciones a CNN, aseguró que sintió una enorme alegría al escuchar el anuncio inicial del piloto, aunque esa emoción duró apenas unos segundos, hasta que el comandante reveló que los verdaderos campeones habían sido los españoles.

La grabación del momento se hizo viral en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron si se trató de una broma ingeniosa o de una mala idea, teniendo en cuenta la carga emocional que implicaba la final del Mundial 2026 para los aficionados argentinos que viajaban en ese vuelo.

Un piloto español anunció el resultado de la final de Argentina vs. España al finalizar un vuelo lleno de argentinos



La manera en que encaró la frase hizo que los hinchas se ilusionen y comiencen a festejar antes de tiempo pic.twitter.com/iRR4DFdnop — Telefe Noticias (@telefenoticias) July 20, 2026