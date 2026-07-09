Jorge Luis Pinto pidió la salida de James Rodríguez de la Selección Colombia: "No rindió"

Jorge Luis Pinto lanzó una de las críticas más fuertes contra James Rodríguez tras analizar el presente de la Selección Colombia. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30 AM, el entrenador afirmó que el equipo necesita una renovación profunda y aseguró que el capitán de la Tricolor debe encabezar la lista de jugadores que salgan del proceso.

El estratega colombiano fue contundente al referirse al rendimiento del volante y a la confianza que el cuerpo técnico depositó en él. "Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James, que el profesor se enamoró de él, porque pensó que iba a rendir y no rindió. Pero son decisiones de los técnicos que a veces nos equivocamos", afirmó Pinto.

Para el exseleccionador nacional, los cambios no deben limitarse únicamente a James Rodríguez, sino que deben alcanzar buena parte de la base del equipo. No obstante, destacó que el mediocampo integrado por Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Richard Ríos tuvo un desempeño sobresaliente y debería mantenerse como parte del nuevo proyecto deportivo.

Pinto también defendió a Luis Díaz, al considerar que el extremo del Liverpool no recibió el respaldo necesario dentro del funcionamiento colectivo. "A Luis Díaz le faltó un volante que lo pudiera respaldar en el accionar colectivo. El equipo no le ayudó y él, individualmente, no encontró el Mundial, no pudo hacerlo", explicó.



En su análisis, el técnico cuestionó además algunas decisiones del cuerpo técnico durante la competencia. "Me asombraba por qué cambiaba a Jhon Arias. Y en la elección de jugadores de pronto hubo errores, al no llevar, por ejemplo, otro centrodelantero", manifestó, dejando entrever que la conformación de la convocatoria también influyó en el rendimiento de la Selección Colombia.

El entrenador sostuvo que los problemas del combinado nacional van más allá de los nombres propios y apuntan a aspectos estructurales del fútbol colombiano. "Eso es falta de entrenamiento, pero aparte hay otras cosas que tiene que contemplar el fútbol colombiano para tener mejor competitividad", señaló.

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Finalmente, Pinto concluyó que la Selección Colombia debe fortalecer su carácter competitivo a través del trabajo diario. "La jerarquía se construye, eso nos faltó a nosotros, construirla entrenando las cosas: cómo se presiona, cómo se ataca, ahí se empieza a tener jerarquía en un equipo y los jugadores", concluyó.