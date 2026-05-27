Cortes de agua y desvíos en TransMilenio este 28 de mayo por trabajos del Acueducto en la Calle 80

Miles de habitantes de la localidad de Engativá se verán afectados por un corte programado de agua este jueves 28 de mayo, mientras usuarios de TransMilenio deberán prepararse para cambios temporales en la operación sobre la calle 80 debido a trabajos de mantenimiento adelantados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

La intervención se realizará sobre una tubería ubicada en la calle 80 con carrera 78, donde, según el Acueducto, se busca corregir una falla y evitar daños mayores que podrían afectar la prestación del servicio en el sector. La entidad explicó que los trabajos también buscan prevenir filtraciones y minimizar impactos futuros sobre la red.

Como consecuencia de estas labores, el suministro de agua será suspendido durante 24 horas a partir de las 10:00 de la mañana del jueves en el área comprendida entre la calle 72 y la calle 80, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 110.

Los barrios que tendrán suspensión del servicio son: Santa María del Lago, Santa María I y II Sector, Tabora, La Granja I y II, Aguas Claras, La Soledad Norte, La Almería, San Cayetano, Florencia I y II, Los Girasoles, Santa Rosita, París Francia, Villas de Madrigal, Álamos Norte, Molinos El Viento y Garcés Navas.



La EAAB indicó que dispondrá de carrotanques para atender emergencias y garantizar el suministro prioritario en centros médicos y lugares de alta concentración de personas. Los ciudadanos podrán solicitar este servicio a través de la Acualínea 116.

Cambios en TransMilenio por trabajos de Acueducto

Las obras también impactarán la movilidad en el corredor de la calle 80. Debido a una filtración de agua y al cierre de calzada en el punto de intervención, TransMilenio informó que desde las 6:00 de la mañana de este jueves la estación Granja-Carrera 77 dejará de operar temporalmente en el sentido occidente-oriente.

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La medida tendrá una duración aproximada de 24 horas, mientras avanzan los trabajos del Acueducto.

Para mitigar afectaciones a los usuarios, los servicios H20 y G22 realizarán una parada adicional en la estación Avenida Cali, con el fin de facilitar la movilidad de quienes habitualmente utilizan el punto cerrado.