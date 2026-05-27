Bogotá recibe 794 nuevos policías: Kennedy y Suba, entre las localidades priorizadas

Bogotá contará desde esta semana con un refuerzo de 794 nuevos policías que serán distribuidos en distintas localidades de la capital para fortalecer las labores de seguridad, convivencia y capacidad de reacción frente a delitos de alto impacto.

La presentación oficial de los uniformados se realizó este 27 de mayo por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional, en medio de las preocupaciones persistentes por el déficit de pie de fuerza que enfrenta la ciudad y a pocos días de la jornada electoral presidencial.

Del total de uniformados, 477 son mujeres y 317 hombres provenientes de 22 departamentos del país. Además, el nuevo componente humano cuenta con perfiles especializados: 97 profesionales, 180 técnicos, 21 tecnólogos y 27 policías con formación en otros idiomas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que esta incorporación representa un avance frente a uno de los principales problemas estructurales de seguridad en la ciudad: la falta de policías por habitante.



“Bogotá tiene un pie de fuerza que es el menor por cada 100 mil habitantes entre las principales ciudades del país. Esto que se anuncia hoy es un paso adelante importante para resolver ese déficit”, señaló el mandatario, quien destacó que el refuerzo permitirá fortalecer las capacidades operativas de la Policía Metropolitana en todas las localidades.

La distribución priorizará varias localidades con mayores necesidades de seguridad identificadas por las autoridades. Kennedy será la zona con más uniformados asignados, con 88 policías, seguida de Suba con 84. También recibirán un refuerzo importante Santa Fe (38), San Cristóbal (45), Bosa (43), Rafael Uribe Uribe (40) y Teusaquillo (34).

Dos noticias clave para la seguridad en Bogotá: cayeron 73 homicidas en la ciudad, y hoy recibimos a 794 nuevos policías en el equipo de la @PoliciaBogota.



Las capturas se lograron gracias a un trabajo articulado con la Sijin entre los meses de abril y mayo de este año. Cada… pic.twitter.com/jVgczwfbou — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 27, 2026

Otras localidades incluidas en el despliegue son Usaquén (33), Chapinero (26), Usme (28), Fontibón (21), Engativá (37), Barrios Unidos (24), Mártires (27), Antonio Nariño (23), Puente Aranda (22), La Candelaria (23), Ciudad Bolívar (28) y Tunjuelito (20).

Publicidad

Además del personal asignado a localidades, parte de los uniformados reforzará componentes estratégicos de la Policía Metropolitana. En total, 70 policías estarán destinados a la Fuerza Disponible, 25 a actividades de prevención y 15 al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y operativos.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, calificó la llegada de los uniformados como “una gran noticia para Bogotá” y afirmó que el refuerzo servirá para combatir el crimen y acompañar las acciones de las alcaldías locales.

La llegada de estos policías coincide además con la víspera de las elecciones presidenciales. En ese contexto, el Distrito confirmó que este viernes anunciará oficialmente el decreto de ley seca y otras medidas de seguridad para el fin de semana, como parte del plan diseñado para garantizar el orden público durante las votaciones.