En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en Riohacha
Rosa Elvira y De La Espriella
Elecciones presidenciales
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Engativá se suma al programa de internet gratuito para hogares vulnerables en Bogotá

Engativá se suma al programa de internet gratuito para hogares vulnerables en Bogotá

Más de 2.000 familias de la localidad accederán al servicio de fibra óptica a través de Conexión Social, una estrategia distrital que ya supera los 62.000 hogares conectados en la ciudad.

Conexión Social.jpg
Conexión Social.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Las familias de Engativá comenzaron a ser vinculadas al programa Conexión Social, Bogotá me conecta, una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que busca ampliar el acceso gratuito a internet en hogares vulnerables de la ciudad mediante conexión de fibra óptica.

La administración distrital informó que en Engativá el beneficio llegará a más de 2.000 hogares, permitiendo a las familias acceder a herramientas digitales para actividades como educación virtual, búsqueda de empleo, trabajo remoto y realización de trámites en línea.

El secretario distrital de Integración Social, Roberto Angulo, señaló que el propósito del programa es ampliar las oportunidades de acceso digital en sectores priorizados de Bogotá. “Nosotros entregamos una herramienta y los beneficiarios deciden cómo la van a utilizar para elevar su bienestar”, afirmó el funcionario.

La estrategia es liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social en alianza con ETB, empresa encargada de la instalación y operación del servicio de fibra óptica.

Con esta incorporación, Engativá se convierte en la octava localidad en entrar al programa, después de Bosa, Suba, Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Según cifras del Distrito, más de 62.338 hogares de estratos 1 y 2 ya cuentan con el servicio gratuito.

Diego Molano, presidente de ETB, aseguró que la meta es seguir ampliando la cobertura en sectores vulnerables de la capital. “Con la llegada a Engativá seguimos expandiendo una conectividad de calidad que transforma la vida de las familias”, señaló .

¿Quiénes y cómo pueden acceder a Conexión Social?

Publicidad

Pueden acceder hogares de las localidades priorizadas pertenecientes a estratos 1 y 2 y clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén, siempre que cuenten con cobertura de ETB. La inscripción es gratuita y se realiza únicamente a través de los canales oficiales del programa.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ETB

Secretaría de Integración Social

Internet

Engativá

Publicidad

Publicidad

Publicidad