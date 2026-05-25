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Alcaldía de Bogotá entregará millonaria ayuda a emprendedores: así puede aplicar

El programa apoyará a 5.000 negocios con equipos, asesorías y herramientas para fortalecer sus ventas y crecimiento.

Emprendedores recibirán ayuda de la Alcaldía de Bogotá
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Miles de colombianos sueñan con alcanzar su independencia económica y, con ello, crean sus empresas buscando tener una estabilidad mucho mayor. Sin embargo, no es un objetivo fácil de lograr, pues los costos y la falta de apoyo suelen ser algunos de los problemas que más afectan a los emprendedores.

Ante ello, la Alcaldía de Bogotá volvió a lanzar un programa con el que busca ayudar a los emprendedores para que sus negocios puedan crecer y brindar los resultados esperados.

En un video publicado en X, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló el regreso de “Emprendópolis”, un programa en el que se entregarán gratis máquinas de coser, neveras, licuadoras, hornos y vitrinas a emprendedores de barrio que buscan montar su miscelánea, tienda u otros negocios. Además, la iniciativa también pretende apoyarlos para resolver problemas del día a día en sus empresas.

Sin embargo, en esta oportunidad serán 5.000 los emprendimientos que podrán salir beneficiados. Así mismo, se ampliarán las posibilidades a más sectores, pues los comercializadores bogotanos también podrán ser parte de Emprendópolis.

Cómo inscribirse a Emprendópolis en Bogotá

De acuerdo con lo revelado directamente por el Distrito, lo único que deben hacer los interesados para registrarse a este apoyo es ingresar a la página de la Secretaría de Desarrollo Económico y buscar la sección “Emprenders”, donde los emprendedores podrán participar en esta convocatoria.

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Secretaría de Desarrollo Económico abrió más convocatorias para emprendedores

Además de Emprendópolis, también se encuentra abierta la convocatoria de Sin Barreras Pro, un programa de asistencia y fortalecimiento técnico orientado a potenciar las capacidades de comercio nacional y transfronterizo de las MiPymes de Bogotá. Esto con la intención de facilitar el acceso a los principales marketplaces de América Latina.

Por otro lado, Innovers también continúa abierto. La iniciativa ofrece una ruta gratuita de formación y asistencia técnica diseñada para apoyar a jóvenes emprendedores entre los 18 y 28 años.

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