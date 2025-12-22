En vivo
Expertos señalan que las lluvias de diciembre aumentan infecciones respiratorias

Expertos señalan que las lluvias de diciembre aumentan infecciones respiratorias

Con la llegada de la temporada de lluvias y las celebraciones de fin de año, médicos advierten sobre un incremento en la circulación de virus respiratorios. Factores climáticos y reuniones en espacios cerrados influyen en este comportamiento.

