Expertos señalan que las lluvias de diciembre aumentan infecciones respiratorias

A pocos días de la celebración de la Nochebuena, expertos en salud hacen un llamado de atención frente al aumento de infecciones respiratorias que suele presentarse durante el mes de diciembre en Colombia. El médico pediatra Ricardo Gómez, vocero de Heel, explicó que existe una relación entre las lluvias intensas propias de esta época y la mayor circulación de virus respiratorios en el país.

Según el especialista, durante diciembre se incrementa la presencia de virus como el sincitial respiratorio, la influenza, el adenovirus y el rinovirus, entre otros. Este comportamiento está asociado a condiciones climáticas como el aumento de la humedad, las variaciones de temperatura y fenómenos como El Niño, que favorecen la permanencia y el transporte de los virus en el ambiente. A esto se suma una mayor tendencia a permanecer en espacios cerrados, lo que incrementa el contacto entre personas.

Infecciones respiratorias. Foto: ImageFx

El médico señaló que los cambios bruscos de temperatura y la exposición al aire frío, aunque no son la causa directa de las infecciones, sí afectan las defensas naturales del sistema respiratorio. Estas condiciones pueden alterar la función de las mucosas nasales y de las células encargadas de eliminar los virus, reduciendo su capacidad de respuesta frente a los agentes infecciosos.

Otro factor relevante en esta temporada es el aumento de reuniones sociales propias de las festividades, que suelen realizarse en lugares con poca ventilación. Este escenario, explicó Gómez, genera un mayor estrés fisiológico para el organismo y exige una respuesta más intensa del sistema inmune, lo que facilita la transmisión de infecciones respiratorias.



Fuertes lluvias en Bogotá causan inundaciones y afectaciones en principales vías. Foto: X @BogotaTransito

Frente a este panorama, el especialista destacó la importancia de la prevención. Recomendó mantener una alimentación equilibrada durante las celebraciones, evitando el consumo excesivo de dulces y productos ultraprocesados, ya que estos pueden generar inflamación de las mucosas y aumentar la susceptibilidad a infecciones.

Asimismo, mencionó la utilidad de la medicina biorreguladora como apoyo al sistema inmune, junto con hábitos de vida saludables, como estrategias para reducir el riesgo de enfermedad en esta época del año.