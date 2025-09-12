Infecciones respiratorias agudas aumentan en varias regiones del país

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que en la semana epidemiológica 36 de 2025 se notificaron 142.950 atenciones por consulta externa y urgencias relacionadas con infección respiratoria aguda (IRA) en el país. De acuerdo con el comportamiento observado en los últimos siete años, se presentó un incremento en departamentos como La Guajira, Magdalena, Meta, Santa Marta D.T. y Vaupés, mientras que Amazonas y Buenaventura D.E. mostraron una disminución. En las demás entidades territoriales no se reportaron variaciones inusuales.

En el análisis por municipios con más de 100.000 habitantes, durante las últimas cuatro semanas (33 a 36) se evidenció un incremento de consultas en 24 localidades. Por grupos de edad, el 22,1 % de las atenciones correspondió a personas entre 20 y 39 años, seguido por el 19,6 % en población de 5 a 19 años. Sin embargo, la mayor proporción de consultas externas y urgencias por IRA, sobre el total de causas atendidas, se concentró en niños de un año (12,5 %) y en menores de dos a cuatro años (11,7 %).

Suministrada

El canal endémico muestra que, tras un incremento registrado entre las semanas 9 a 15 del año, se presentó una disminución sostenida hasta la semana 34. No obstante, en las semanas 35 y 36 se observó nuevamente una tendencia al alza, superando el umbral estacional esperado.

El informe también señala que en la misma semana se registraron 5.900 hospitalizaciones por IRA en sala general. Hubo disminución en departamentos como Chocó, Guainía, La Guajira y Vaupés, mientras que se registraron incrementos en Arauca, Barranquilla, Boyacá, Cali, Caquetá, Cartagena, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Santa Marta, Sucre y Tolima. En 18 entidades territoriales no se identificaron variaciones relevantes.

En cuanto a la distribución por edades, el 27,1 % de las hospitalizaciones correspondió a adultos mayores de 60 años, seguidos por los menores de un año con el 17,3 %. La proporción más alta sobre el total de hospitalizaciones se presentó en niños de un año con el 23,3 %, seguida de los menores entre dos y cuatro años con el 22,5 %. Aunque el canal endémico muestra que entre las semanas 5 a 17 y 20 a 34 las hospitalizaciones superaron el límite esperado, en la semana 36 se evidenció una leve disminución.