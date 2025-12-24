Ideam advierte lluvias en diferentes ciudades del país para este 24 y 25: el pronóstico del clima

La Navidad en Colombia no solo estará marcada por reuniones familiares y viajes, sino también por un panorama climático variable que obligará a muchos ciudadanos a estar atentos al cielo.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre se esperan lluvias en varias zonas del país, especialmente en el occidente y el centro del territorio nacional.

Según el reporte oficial, aunque regiones como el Caribe, la Orinoquía y amplios sectores de la Amazonía mantendrán condiciones relativamente secas, otras áreas vivirán jornadas pasadas por agua justo en medio de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.



Pronóstico para este 24 diciembre en Nochebuena

Para este 24 de diciembre, el Ideam prevé un aumento progresivo de la nubosidad durante el día, con precipitaciones que se intensificarán en horas de la tarde y la noche. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias fuertes se concentran en la región Pacífica y el suroccidente del país.

Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el occidente y sur de Antioquia registrarían los mayores acumulados de lluvia. En estas áreas, las celebraciones al aire libre podrían verse afectadas por aguaceros persistentes.



Entre las principales ciudades que tendrían lluvias moderadas a fuertes se encuentran:



Quibdó

Cali

Popayán

Pereira

Manizales

Armenia

En el Eje Cafetero, el Ideam advierte una alta probabilidad de precipitaciones continuas durante la jornada, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y en eventos nocturnos.



Así estará el clima en Bogotá y el centro del país

En el centro de la región Andina, el panorama será más variable. Departamentos como Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila podrían experimentar lluvias intermitentes, sin descartar algunos periodos secos.

Para Bogotá, el pronóstico indica una mañana con tiempo estable; no obstante, hacia la tarde podrían presentarse lluvias dispersas, especialmente en el norte y oriente de la ciudad. La capital tendrá temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados centígrados, un ambiente fresco típico de esta época del año.

En San Andrés y Providencia, por su parte, podrían aparecer lloviznas ocasionales durante la tarde o la noche del 24 de diciembre, aunque sin mayores complicaciones.



¿Qué se espera para el 25 de diciembre?

El miércoles 25 de diciembre las condiciones de humedad se mantendrán en el occidente colombiano. La región Pacífica continuará siendo la más impactada, con lluvias persistentes en Chocó y sectores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la región Andina y el occidente del Caribe, el Ideam pronostica lluvias dispersas en Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre y nuevamente en el Eje Cafetero. También se esperan precipitaciones en el occidente de Huila, así como en Caquetá y Putumayo, lo que podría influir en el desplazamiento de viajeros durante el festivo.

La buena noticia es que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina volvería a presentar tiempo seco el día de Navidad, al igual que gran parte del mar Caribe, donde disminuirá la nubosidad.