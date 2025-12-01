En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Desbordamiento de arroyo inundó varias casas durante las lluvias de este lunes en Barranquilla

Desbordamiento de arroyo inundó varias casas durante las lluvias de este lunes en Barranquilla

En medio de las fuertes lluvias, inclusive, un niño se salvó por poco de haber sido arrastrado por la corriente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad