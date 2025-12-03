Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche volvió a destacar como uno de los sorteos más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este chance no es solo una apuesta diaria, sino un ritual cargado de tradición, emoción y expectativa. Su arraigo en la región, sumado a la posibilidad de participar con montos accesibles, lo mantiene entre las opciones más buscadas del país.

Resultado oficial – 3 de diciembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 3 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota, incorporada en 2025, continúa aportando dinamismo y suspenso al juego. Este elemento adicional amplía las combinaciones posibles y eleva las expectativas de acierto hasta el último instante de la emisión.



Horario del sorteo

La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Tras la transmisión oficial, los resultados se publican inmediatamente en los canales autorizados, lo que garantiza transparencia, rapidez y confianza para todos los apostadores.



Modalidades de juego

Una de las razones de la popularidad del sorteo es su variedad de modalidades, creadas para ajustarse a distintas estrategias y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras directo: coincide exactamente con las últimas tres cifras.

coincide exactamente con las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: últimas tres cifras en cualquier orden.

últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad abre el juego tanto a apostadores experimentados como a quienes participan por primera vez.



Costo de las apuestas

Fiel a su esencia popular, la Caribeña Noche mantiene precios accesibles que fomentan la participación diaria:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Gracias a esta estructura flexible, el sorteo se mantiene como una de las alternativas más competitivas dentro del mercado de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de reclamo es claro y seguro. Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Si el monto supera ciertos valores establecidos en UVT, el operador puede solicitar documentos adicionales. Este procedimiento garantiza transparencia, cumplimiento normativo y protección para todos los participantes

