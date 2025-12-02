Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche volvió a demostrar por qué se mantiene como uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este chance no es solo una apuesta diaria, sino un ritual nocturno que mezcla tradición, emoción y expectativa. Su arraigo en la región, junto con su accesibilidad y la posibilidad de ganar con apuestas económicas, lo convierten en una de las opciones más buscadas del país.



Resultado oficial – 2 de diciembre de 2025

Durante la noche del martes, 2 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota, implementada en 2025, siguió sumando emoción al resultado. Este elemento adicional amplió las combinaciones posibles y elevó las probabilidades de acierto, manteniendo en suspenso a los jugadores hasta el último segundo de la emisión.



Horario oficial del sorteo

La Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m. Una vez finalizada la transmisión, los resultados se publican rápidamente en los canales autorizados, brindando transparencia, inmediatez y confianza a los apostadores.



Modalidades de juego disponibles

Parte del atractivo del sorteo radica en su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a todo tipo de estrategias y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad facilita la participación de jugadores con diferentes estilos, impulsando la popularidad del chance en toda la región.



Costo de las apuestas

Fiel a su esencia popular, la Caribeña Noche conserva precios accesibles que fomentan la participación:



Apuesta mínima : $500

: $500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Gracias a esta estructura flexible, el sorteo se mantiene como una de las opciones preferidas dentro del mercado nacional de chance.



Proceso para reclamar premios

La reclamación de premios se realiza bajo un procedimiento claro y seguro. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en óptimas condiciones.

El documento de identidad (original y copia).

Si el premio supera ciertos montos calculados en UVT, el operador puede solicitar documentación adicional. Este proceso garantiza cumplimiento legal, transparencia y protección para todos los participantes.