Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche reafirmó una vez más su protagonismo como uno de los sorteos más emblemáticos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, este chance se ha convertido en un ritual nocturno que combina emoción, expectativa y tradición, uniendo a miles de apostadores que siguen fielmente su transmisión diaria. Su éxito radica en su cercanía con la región, su accesibilidad y la posibilidad real de ganar con apuestas para todos los bolsillos.

Resultado oficial del sorteo – 1 de diciembre de 2025

Durante la noche del lunes, 1 de diciembre de 2025, la transmisión oficial reveló el número ganador de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La incorporación de la quinta balota, implementada en 2025, ha transformado la dinámica del sorteo. Esta adición amplió las combinaciones posibles y aumentó las probabilidades de acierto, generando un nuevo nivel de emoción que mantiene en vilo a los jugadores hasta el último instante de cada emisión.



Horario del sorteo

La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., consolidándose como una cita fija en la rutina de miles de apostadores. Minutos después de su transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, garantizando rapidez, transparencia y confiabilidad para los participantes.



Modalidades de juego

Una de las grandes fortalezas del sorteo es su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos tipos de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta estructura flexible permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto, fomentando la participación continua y el crecimiento del juego en el país.



Costos de las apuestas

El sorteo mantiene su esencia popular al conservar precios accesibles para todos los públicos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Gracias a esta política de inclusión, la Caribeña Noche sigue siendo una de las alternativas preferidas dentro del panorama de los juegos de chance en Colombia.



Reclamación de premios

El proceso para reclamar los premios es claro y seguro. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad (original y copia).

En algunos casos, dependiendo del monto del premio calculado en UVT, el operador puede requerir documentación adicional. Este procedimiento garantiza transparencia, cumplimiento legal y la protección de los jugadores, reafirmando la confianza que caracteriza a la Caribeña Noche como uno de los sorteos más confiables y queridos del país.