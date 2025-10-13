En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Fin guerra en Gaza
Liberación de rehenes en Israel
Costa Rica
Mundial Sub 20

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  /  Venezuela cerró la embajada en Oslo, tras Nobel de Paz a María Corina Machado

Venezuela cerró la embajada en Oslo, tras Nobel de Paz a María Corina Machado

El premio de la Paz es entregado todos los años por el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
Nicolás Maduro
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Venezuela cerró su embajada en Oslo sin dar explicaciones, anunció este lunes la cancillería noruega, tres días después de que se concediera el premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición, María Corina Machado.

"La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón", indicó una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Cecilie Roang, en un correo electrónico a AFP.

"Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido", añadió.

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor pese a las protestas de la oposición.

María Corina Machado
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz
Foto: Premio Nobel de Paz

Según el periódico noruego Verdens Gang, que reveló la información, los servicios de la embajada no respondían al teléfono este lunes por la tarde.

Sus números estaban fuera de servicio, constató AFP por la noche.

Publicidad

Este anuncio se produce tres días después de que el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país, otorgara el Premio de la Paz a Machado.

El Comité Noruego del Nobel destacó que otorgó el galardón a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El domingo, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de "bruja demoníaca".

María Corina Machado y Nicolás Maduro
María Corina Machado y Nicolás Maduro
Foto: AFP

Publicidad

La vocera de la cancillería noruega insistió en que "el premio Nobel es independiente del Gobierno noruego".

"En lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel", declaró.

Machado, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio "al pueblo sufriente de Venezuela" y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

También le puede interesar:

  1. María Corina Machado y Nicolás Maduro
    María Corina Machado y Nicolás Maduro
    Foto: AFP
    Mundo

    Maduro tacha de "bruja demoníaca" a María Corina Machado tras Nobel de Paz

  2. María Corina Machado
    María Corina Machado
    AFP
    Mundo

    “Venezuela será libre”: María Corina Machado dedica Nobel de Paz a la lucha del pueblo venezolano

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Noruega

Premio Nobel

Nobel de Paz

María Corina Machado

Publicidad

Publicidad

Publicidad