En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de rehenes en Israel
Costa Rica
Mundial Sub 20

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro tacha de "bruja demoníaca" a María Corina Machado tras Nobel de Paz

Maduro tacha de "bruja demoníaca" a María Corina Machado tras Nobel de Paz

La opositora, acusada por Maduro de pedir una invasión extranjera, recibió el anuncio del Nobel "por su incansable" lucha por la democracia en Venezuela.

María Corina Machado y Nicolás Maduro
María Corina Machado y Nicolás Maduro
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó este domingo de "bruja demoníaca" a la dirigente opositora María Corina Machado, dos días después de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz.

La opositora, acusada por Maduro de pedir una invasión extranjera, recibió el anuncio del Nobel "por su incansable" lucha por la democracia en Venezuela.

María Corina Machado
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz
Foto: Premio Nobel de Paz

"Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona", dijo Maduro sin mencionarla directamente y sin pronunciarse sobre el premio.

El gobierno suele referirse a Machado como "la sayona", en referencia a un ánima del folklore venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso.

"Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía", añadió en un acto por el descubrimiento de América, celebrado en Venezuela como "Día de la Resistencia Indígena".

Machado apoya las maniobras militares estadounidenses en el Caribe y dedicó el Nobel "al pueblo sufriente de Venezuela" y al presidente estadounidense Donald Trump, que aspiraba también al galardón.

María Corina Machado
María Corina Machado
AFP

Según dijo a Fox News el sábado, Trump se "merece" el premio "porque no solo se ha involucrado en solo unos meses en resolver ocho guerras, sino que sus acciones han sido decisivas para tener a Venezuela ahora en el umbral de la libertad".

Publicidad

La Casa Blanca dijo el viernes que el comité del Nobel "demostró que antepone la política a la paz" al no otorgarle el premio al líder republicano.

También le puede interesar:

  1. Danald Trump - María Corina Machado
    Danald Trump - María Corina Machado
    Foto: AFP
    Mundo

    Trump dice que María Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Nobel de la Paz

  2. Ana Corina Sosa
    Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado
    Foto: AFP
    Mundo

    Reacción de la hija de María Corina Machado al Nobel de Paz: "Se me paró el corazón"

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Premio Nobel

Nobel de Paz

Nicolás Maduro

María Corina Machado

Publicidad

Publicidad

Publicidad