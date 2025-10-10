"El Nobel representa una derrota moral para la dictadura": oposición de Venezuela

El mundo despertó este 10 de octubre con la noticia de que María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, fue nombrada ganadora del Premio Nobel de la Paz por su lucha en lograr los derechos democráticos de los venezolanos y una transición a una política justa.

Paola Bautista, vicepresidenta del partido opositor Primero Justicia y exiliada desde marzo, habló con Recap Blu sobre lo que significa este galardón. “Cuando recibí la noticia en la mañana, fue un momento muy especial. Es un reconocimiento no solo a su liderazgo, sino a un país que con valentía, entrega y generosidad lo ha dado todo por su libertad”, afirmó. Bautista recordó especialmente a los más de 800 presos políticos y a las familias divididas por el exilio, quienes, según ella, “recibieron esta noticia con alegría y esperanza”.

Dijo que esta será una bandera de esperanza y un espaldarazo para soñar en que termine el régimen de Nicolás Maduro, que, si bien no influye de manera profunda en el sistema político, le dará una voz al país de que el mundo sabe que “se aproxima un cambio”.

“Este premio representa una derrota moral para la dictadura”, sostuvo Bautista, destacando que llega en un octubre simbólico para Venezuela, mes en el que también se celebrará la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.



“Significa un cambio de época. Ella ha logrado impregnar la esencia femenina y que lindo que se exprese en un Nobel que habla de paz, novedad y progreso. Es una nueva voz para Venezuela”, añadió.

Por su parte, Omar González, diputado exiliado y dirigente del partido Vente Venezuela, también habló y dijo que "este Nobel es un mensaje contundente del mundo libre". De acuerdo con él, esto es "un premio" que reconoce más de 20 años de "lucha incansable" de María Corina, con coherencia, inteligencia y coraje sin precedentes.

"Al mismo tiempo, es un golpe mortal al régimen narcoterrorista de Maduro”, afirmó.

Para la oposición venezolana, el Nobel representa más que un galardón simbólico: es una inyección de esperanza y un escudo diplomático para Machado y su movimiento.

“Esto marca un cambio de época y de cultura política en Venezuela. María Corina ha dejado impresa la esencia femenina en la lucha por la paz, la humanidad y el futuro”, destacó Paola Bautista.