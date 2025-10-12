En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno crea misión humanitaria para atender y verificar situación de detenidos en Venezuela

Gobierno crea misión humanitaria para atender y verificar situación de detenidos en Venezuela

La misión fue anunciada tras las protestas de familiares en el puente internacional Simón Bolívar, quienes exigen respuestas por la detención de más de 40 colombianos en Venezuela.

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela protestaron en puente internacional Simón Bolívar
Foto: AFP.
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Tras una reunión en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf), en el municipio de Villa del Rosario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, junto a los funcionarios de Cancillería, Sebastián Ochoa y Felipe Ariza, el personero municipal Óscar Eduardo Cabrales, y representantes de los familiares de los colombianos retenidos en Venezuela, anunció la creación de una misión humanitaria que ingresará al vecino país con el propósito de verificar el estado de salud y las condiciones de detención de al menos 40 connacionales.

La conformación de esta comisión se da luego de las protestas realizadas por los familiares de los detenidos en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, donde denunciaron que sus seres queridos fueron privados de la libertad de manera arbitraria por las autoridades venezolanas y exigieron su liberación inmediata.

Colombianos presos en Venezuela: familiares exigen respuestas; Cancillería responsabiliza a Caracas
Colombianos presos en Venezuela: familiares exigen respuestas; Cancillería responsabiliza a Caracas
Foto: AFP / Cancillería

Frente a esta situación, el Gobierno colombiano anunció la activación de una misión humanitaria y definió varios compromisos concretos:

  • El viceministro de Asuntos Multilaterales reiterará a la Canciller y al Presidente de la República la necesidad urgente de reunirse con los familiares de los detenidos.
  • El jueves 16 de octubre se compartirá un borrador de la misión humanitaria con los familiares y demás actores del proceso, para establecer los canales de acción y difusión en territorio venezolano.
  • Se promoverán contactos con los medios de comunicación para visibilizar la crisis humanitaria y las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante los últimos meses.
  • Finalmente, se conformará una mesa técnica de trabajo con la participación de los familiares, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y miembros del Congreso, con el fin de hacer seguimiento a los avances y compromisos asumidos.

Estos acuerdos fueron firmados el 12 de octubre de 2025 por 22 personas, entre ellas, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir, el personero Óscar Eduardo Cabrales, funcionarios de la Cancillería y los familiares de los colombianos retenidos en Venezuela.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad