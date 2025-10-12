Gobierno crea misión humanitaria para atender y verificar situación de detenidos en Venezuela

Tras una reunión en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf), en el municipio de Villa del Rosario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, junto a los funcionarios de Cancillería, Sebastián Ochoa y Felipe Ariza, el personero municipal Óscar Eduardo Cabrales, y representantes de los familiares de los colombianos retenidos en Venezuela, anunció la creación de una misión humanitaria que ingresará al vecino país con el propósito de verificar el estado de salud y las condiciones de detención de al menos 40 connacionales.

La conformación de esta comisión se da luego de las protestas realizadas por los familiares de los detenidos en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, donde denunciaron que sus seres queridos fueron privados de la libertad de manera arbitraria por las autoridades venezolanas y exigieron su liberación inmediata.

Colombianos presos en Venezuela: familiares exigen respuestas; Cancillería responsabiliza a Caracas Foto: AFP / Cancillería

Frente a esta situación, el Gobierno colombiano anunció la activación de una misión humanitaria y definió varios compromisos concretos:



El viceministro de Asuntos Multilaterales reiterará a la Canciller y al Presidente de la República la necesidad urgente de reunirse con los familiares de los detenidos.

El jueves 16 de octubre se compartirá un borrador de la misión humanitaria con los familiares y demás actores del proceso, para establecer los canales de acción y difusión en territorio venezolano.

Se promoverán contactos con los medios de comunicación para visibilizar la crisis humanitaria y las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante los últimos meses.

Finalmente, se conformará una mesa técnica de trabajo con la participación de los familiares, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y miembros del Congreso, con el fin de hacer seguimiento a los avances y compromisos asumidos.

Estos acuerdos fueron firmados el 12 de octubre de 2025 por 22 personas, entre ellas, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir, el personero Óscar Eduardo Cabrales, funcionarios de la Cancillería y los familiares de los colombianos retenidos en Venezuela.