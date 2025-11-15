Bajen las armas, no ataquen a su pueblo: María Corina Machado a las Fuerzas Armadas Venezolanas

María Corina Machado emitió un fuerte mensaje en su cuenta de X dirigido tanto a la ciudadanía como a los cuerpos de seguridad del Estado, reiterando que Venezuela atraviesa un momento crucial. Machado denunció que el país vive bajo un “régimen criminal” que mantiene rehenes políticos, separa familias y somete a la población a condiciones de hambre y represión.

Asimismo, aseguró que no solo los ciudadanos son víctimas del sistema, sino también quienes cumplen órdenes oficiales. Según dijo, muchos funcionarios actúan como “rehenes” obligados a ejecutar acciones que afectan a sus propios compatriotas, cargando con culpas que, según ella, marcarán su vida y la de sus familias. Para reforzar su mensaje, presentó el sentido testimonio de la hija de Lewis Mendoza, un detenido en el estado Trujillo, como símbolo del dolor que atraviesa el país.

En su llamado directo a la fuerza pública, la líder opositora les preguntó si pueden vivir en paz sabiendo el daño que causan, y los invitó a reflexionar sobre el futuro de los suyos. También, afirma que el país se acerca a una “hora decisiva” e incitó a los uniformados a “bajar las armas”, a no atacar a la población y a acompañar el cambio cuando llegue el momento.

“Sean héroes y no criminales”, concluyó Machado, insistiendo en que Venezuela transita hacia un futuro que “ya comenzó a manifestarse”. El mensaje cierra con una invitación a unirse al pueblo en lo que considera la etapa final de la lucha por la libertad.