“Tumbar a Maduro no es difícil": exembajador de EE. UU. en Venezuela por despliegue militar

El exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, afirmó que “tumbar a Maduro no es difícil”, al analizar en Recap Blu de Blu Radio el reciente despliegue militar estadounidense en la región. Según dijo, estas acciones buscan enviar un mensaje directo al círculo del mandatario y aumentar la presión para acelerar su salida del poder.

Story explicó que Washington ha escalado señales en los últimos meses. “Hace dos meses llegaron buques, luego aviones, ahora tiene nombre la operación”, señaló, al afirmar que el mensaje apunta a los aliados del chavismo para advertir que “los días de Maduro están contados”. Destacó que el objetivo es provocar fracturas internas y abrir una puerta a la transición.

El exdiplomático aseguró que la salida de Maduro es “segura, no sé si inminente”, y que la operación no implica una orden de ataque. Según explicó, el despliegue tiene un carácter estratégico y “más psicológico contra el grupo de Maduro”, con la intención de que tomen decisiones internas. Aun así, consideró “muy posible” que Trump actúe “en menos de 30 días”.



Posibles escenarios de acción

Story señaló que una eventual intervención se centraría en ataques puntuales. “Serían ataques contra pistas clandestinas o contra un grupito de personas que manejan el narcotráfico y rehenes norteamericanos”, dijo, aunque advirtió que un operativo amplio también es posible según la evolución del conflicto.

El exembajador insistió en que un enfrentamiento directo con las fuerzas militares venezolanas sería perjudicial. “Un ataque contra todas las fuerzas armadas bolivarianas tendría un impacto negativo para el futuro de Venezuela”, afirmó. Por eso, considera que Washington evalúa cuidadosamente cualquier acción para evitar consecuencias graves.



Sobre un posible involucramiento internacional, Story descartó un papel activo de Moscú. “No es factible que Rusia se vaya a meter en un conflicto en la región”, aseguró, minimizando la posibilidad de una escalada global.

Finalmente, sostuvo que Maduro terminará aceptando una salida negociada. “Va a tomar una oferta para irse a otro país”, afirmó, aunque advirtió que figuras como Diosdado Cabello “no pueden salir”, a quienes calificó como “delincuentes”. Para Story, el desenlace es claro: el futuro de Venezuela será “uno sin Maduro”.