Seis personas lesionadas en trágico accidente de Segovia, Antioquia, son trasladas a Medellín

El departamento de Antioquia se encuentra de luto por la muerte de 17 personas que se transportaban en un bus que cayó a un abismo en el municipio de Segovia. Por ahora, hay 20 personas que resultaron lesionadas y que son atendidas por especialistas en el Nordeste antioqueño.

Sin embargo, se ha podido conocer que por lo menos seis de los lesionados son trasladados a esta hora hacia la ciudad de Medellín debido a la gravedad de sus heridas, mientras que otras dos personas ya se encuentran en el municipio de Yolombó, siendo atendidos por ortopedistas, debido a varias fracturas en su cuerpo.

Por su parte, sobre las personas que son remitidas a la capital de Antioquia hay que mencionar que dos de ellas llegarán al Hospital Pablo Tobón Uribe, dos más al San Vicente de Paul y otros dos a la Clínica Medellín de La 80, lugares en donde son esperados por el personal médico.

Hay que recordar que la empresa organizadora de la excursión que traía de vuelta a 34 jóvenes del Liceo Antioqueño de Bello que estaban en Tolú, confirmó a través de sus redes sociales que en el vehículo iban 37 personas, entre ellas dos conductores y el guía.



Además, se pudo establecer que una de las víctimas es Johnatan Taborda, uno de los conductores del bus y quien fue identificado por las autoridades, mientras que el otro conductor del vehículo sería una de las personas que resultaron lesionadas y que será una pieza clave en la investigación de las autoridades.