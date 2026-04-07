Antes de la decisión de la Fiscalía, cabecillas de la paz urbana en Itaguí ya habían salido 4 veces

Tras una semana de la resolución de la Fiscalía que le levantó las órdenes de captura a 23 cabecillas de la cárcel de Itagüí, no para la polémica, luego de que en las últimas horas la fiscal Luz Adriana Camargo le hiciera una modificación que dejó sin efecto ese beneficio para 16 de ellos, que están recluidos en este sitio, dejándolo en firme solo para los siete que ya estaban en libertad.

Si bien esta nueva decisión se conoció luego de que se radicaran ante el Consejo de Estado dos acciones de nulidad que buscaban frenar sus efectos y de que el alcalde Federico Gutiérrez anunciara que llevaría al Congreso un texto para tumbar la ley de paz total, voceros del espacio socio jurídico aseguraron que esto no quiere decir que no puedan seguir con los eventos que incluyen la presencia de los cabecillas que tienen asiento en la mesa y que en ese caso, cómo ya ocurrió en cuatro ocasiones anteriores incluyendo el famoso tarimazo, seguirán el protocolo que es una solicitud por parte de los delegados al Inpec para que permita su asistencia.

"Las resoluciones no tienen nada que ver con salir. ¿Han podido salir? Claro que sí. Salir no es la libertad. Si va a haber salidas, sí, si en la ruta nos solicita la ciudadanía que son los voceros los que deben asistir. Lo que debemos hacer como delegación es solicitar al Inpec y es el Inpec el que tomará las medidas para que participen de los eventos que vamos a programar con estos cinco temas", expuso.

Mientras políticos incluso que fueron afines al gobierno, en este caso Roy Barreras, cuestionen si los cabecillas podrán incidir en las elecciones, estos se defendieron diciendo que es un discurso “anacrónico” en el que la gente ya no cree, cómo lo aseguró Freyner Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’.



"Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales: los municipales, el de consultas internas y las pasadas, y si analizamos en las elecciones municipales ganaron las personas que ganaron con amplio margen. O sea, ¿entonces, las estructuras tuvieron que ver? Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con nuevos discursos anacóricos, punitivos", indicó.

Quien también se pronunció fue José Leonardo Muñoz alias ‘Douglas’ negando tener nexos con el narcotráfico e investigaciones en su contra por parte de los Estados Unidos, ante lo solicitado por el alcalde Federico Gutiérrez de que ese país solicite la extradición de los cabecillas con asiento en la mesa de paz urbana. Aseguró que todo el ruido sobre este proceso lo han promovido los enemigos del mismo porque negociaron con la izquierda, indicando que cuando estuvo en proceso de paz con las AUC en 2008 no hubo “tachones ni reproches”.

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Sobre Muñoz, por ejemplo, se había expedido una nueva orden de captura pese a llevar recluido 17 años y tener una condena por 32, lo que para la senadora aunque atípico es una muestra de lo que pueden ordenan los jueces del país y la necesidad de que se blinde este proceso de diálogo.