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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Antes de la decisión de la Fiscalía, cabecillas de la paz urbana en Itaguí ya habían salido 4 veces

Antes de la decisión de la Fiscalía, cabecillas de la paz urbana en Itaguí ya habían salido 4 veces

La senadora Isabel Zuleta explicó que las resoluciones de la Fiscalía no impiden que estos salgan a eventos de paz y que lo podrán seguir haciendo. Niega que sea para hacer política a Iván Cepeda.

Isabel Zuleta y Freyner Ramírez
Mesa de paz de la cárcel de Itagüí.
Foto: suministrada por Espacio de Conversación Socio-Jurídica para la Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá.
Por: Melissa Álvarez Correa
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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