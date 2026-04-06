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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por miedo huyen víctimas de cabecillas de estructuras criminales de Itagüí beneficiados por Fiscalía

Por miedo huyen víctimas de cabecillas de estructuras criminales de Itagüí beneficiados por Fiscalía

Blu Radio conoció el testimonio de un líder social que advierte negligencia de la Unidad Nacional de Protección para garantizar su seguridad.

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