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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estos son los 7 cabecillas en libertad de la paz urbana de Itagüí: 'El Montañero' ha salido del país

Estos son los 7 cabecillas en libertad de la paz urbana de Itagüí: 'El Montañero' ha salido del país

Levantamiento de órdenes de captura por parte de la Fiscalía a otros integrantes busca evitar interferencias en acciones de paz y diálogos con el Gobierno nacional.

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