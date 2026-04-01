Estos son los 7 cabecillas en libertad de la paz urbana de Itagüí: 'El Montañero' ha salido del país

Tras la reciente resolución de la Fiscalía que levanta las órdenes de captura a 23 integrantes de la mesa de paz urbana que avanza en la cárcel de Itagüí, una de las principales preocupaciones de las autoridades se ha centrado en lo que podría pasar con siete de ellos que ya se encuentran en libertad.

Se trata de reconocidos nombres y alias en diferentes zonas del Valle de Aburrá que si bien no de manera completa, la justicia pudo certificar que cumplieron con sus respectivas condenas por delitos como concierto para delinquir agravado para financiación de grupos terroristas, homicidio y porte de armas de fuego.

No, obstante el abogado Óscar Santamaría indicó que si bien la decisión de la Fiscalía podría ajustarse a la ley, ha sido ambigua en medio de su intención por blindar a los implicados de cualquier nuevo requerimiento de la justicia y que así puedan seguir participando de la actividades que hacen parte de los diálogos con el Gobierno nacional.

"La resolución se entiende, es como si estuviesen en libertad y tuviesen orden de captura. Entonces el acto administrativo es pedido por la Fiscalía, es un acto administrativo ambiguo", sostuvo Santamaría.



Entre quienes gozan de libertad y ahora también de blindaje ante cualquier captura se encuentran Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Alber’ y Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’ del grupo delincuencial Pachelly; Jhon Fredy Yepes, alias ‘Clemente’ y Mauricio de Jesús Morales, alias ‘El Abogado’ del Grupo Colegiado; además de Andrés Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’ del grupo delincuencial La Silla y Fredy Alexánder Henao, alias ‘Naranjo’, de los Triana.

No obstante, el personaje que más ha llamado la atención del listado se trata de Gustavo Adolfo Pérez, alias ‘El Montañero’, cabecilla histórico y fundador del grupo delincuencial El Mesa en el municipio de Bello.

El levantamiento de la orden de captura contra Pérez ha sido particular para varios sectores de la opinión pública no solo por información que indica que en los últimos meses ha salido como ‘Pedro por su casa’ del país, sino porque todo indica que la decisión de la entidad acusadora tendría como objetivo protegerlo de una posible captura por un hecho ocurrido en marzo de 2020.

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‘El Montañero’ está vinculado al proceso judicial por el crimen en la cárcel de Cómbita de Alejandro Mazo Pulgarín, alias ‘Titi’, quien fue uno de sus principales enemigos y cabecilla de la banda ‘Pachelly’. Los movimientos en libertad de alias ‘El Montañero’ ya han sido cuestionados por parte de las autoridades como lo hizo hace varios días el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

"Dónde está ese tal alias 'Montañero' que los mismos medios oficiales quisieron que posara como un verdadero gestor de paz. ¿Se les escondió, se les evadió? Es un bandido de bandidos. ¿Y qué está haciendo para supuestamente seguir participando en las mesas de diálogo? ¿Cuál fue su compromiso? ¿Qué está pasando con El mesa? ¿El Mesa acaso viene reduciendo su accionar criminal?", argumentó Villa.

Algunas de las dudas que rondan la voluntad de paz de alias ‘El Montañero’ tienen que ver con el protagonismo de El Mesa en diferentes zonas de Antioquia, especialmente el Oriente, donde disputas por rentas criminales con el Clan del Golfo han generado varias rachas de homicidios.

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Una de las más recientes ocurrió a mediados de febrero de este año donde en un lapso de menos de 48 horas asesinaron al menos a siete personas en municipios como El Carmen de Viboral, Rionegro, La Unión y La Ceja.