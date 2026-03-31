Levantan órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de paz de Itagüí: siete están en libertad

En un documento de ocho páginas conocido en las últimas horas la fiscal general Luz Adriana Camargo tomó una de las decisiones más polémicas de los últimos meses desde que inició la mesa de paz urbana entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro con estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, que reúnen a unos 18 mil integrantes.

Se trata de la suspensión total de las órdenes de captura de 23 miembros de ese espacio sociojurídico que cumplen funciones de voceros principales o suplentes. Según el ente acusador, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz logró demostrar avances significativos en los compromisos acordados en la cárcel de Itagüí.

Entre ellos mencionó que entre 2024 y 2025 “Medellín y el Valle de Aburrá alcanzaron la tasa de homicidios más baja de los últimos cincuenta años. Asimismo. se resaltó la eliminación de 'fronteras invisibles' en diversos barrios, permitiendo el uso libre de espacios públicos, la disminución de la deserción escolar y el fortalecimiento de la confianza civil en torno a la Paz Urbana”, dijo la Fiscalía.

Entre los cobijados con la medida, siete de ellos ya en libertad, están todos aquellos que acompañaron el pasado 20 de junio del año pasado al presidente Petro en el polémico ‘tarimazo’ llevado a cabo en La Alpujarra, inclusive Freyener Alonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, quien renunció a la mesa de paz urbana el pasado 9 de febrero de 2026. El resto son:



Walter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’.

Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’.

Elder Darbey Zapata Rivera, alias ‘Grande Pa’.

Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’.

José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’.

Sebastian Murillo Echeverri, alias ‘Lindolfo’.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’ o ‘Chata’.

Juan Fernando Álvarez, alias ‘Juan XIII’.

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias ‘El Compa’.

Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’

Andrés Felipe Rodas Montoya, alias ‘Yervas’.

Carlos Augusto Correa López, alias ‘Mono Pepe’.

Fredy Alexander Henao Arias, alias ‘Naranjo’.

Gustavo Adolfo Pérez Peña, ‘El Montañero’.

Iván Darío Suárez Muñoz, alias ‘Barbas’.

Jesús David Hernández Grisales, alias ‘Chaparro’.

Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias ‘Clemente’.

Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya’.

Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’.

Paulo Andrés Torrez Flórez, alias ‘Pocho’.

Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’.

#Atención La @FiscaliaCol levantó 23 ordenes de captura y dejaría en libertad a 7 cabecillas de bandas de Medellín que necogian en la Paz Total de la Cárcel de Itaguí. La medida beneficias a alias Duglas, Pesebre, Tom, Lindolfo y otros voceros que son negociadores. #VocesySonidos pic.twitter.com/CyRrTTOc8O — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 31, 2026

La Fiscalía indicó que la medida regirá por un periodo de seis meses y únicamente en Medellín, los demás municipios del Valle de Aburrá y el municipio de Rionegro en el Oriente de Antioquia.

En estos lugares se tiene previsto que avancen los encuentros relacionados con el avances de los diálogos. De igual manera, tienen prohibición expresa de porte de armas de todo tipo, así como el uso de prendas militares.