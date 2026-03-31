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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Levantan órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de paz de Itagüí: siete están en libertad

Levantan órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de paz de Itagüí: siete están en libertad

Entre los cobijados por la medidas se encuentran todos los que participaron en el polémico 'tarimazo' de La Alpujarra, en junio de 2025, como: 'Douglas', 'Carlos Pesebre', 'Tom', entre otros.

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