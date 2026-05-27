Corte Suprema ordenó a Isabel Zuleta eliminar trinos contra alcalde Federico Gutiérrez

El polémico evento del pasado 21 de junio en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con más de 20 cabecillas de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel de Itagüí, sigue generando controversias y decisiones en los estrados judiciales.

Acabamos de salir de la @CorteSupremaJ en donde fue realizada Audiencia de Conciliación con el señor @FicoGutierrez

La Corte consideró que cumplí los requisitos de la consolidación y que la expresión “no me consta de manera directa” dada en el video en donde hice la aclaración… — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) May 26, 2026

Esto, por cuenta de la denuncia por injuria y calumnia que el año anterior interpuso el alcalde Federico Gutiérrez contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, tras una serie de trinos que la parlamentaria hizo defendiendo el controversial acto público en La Alpujarra.

Las publicaciones de Zuleta emitidas a través de su cuenta en X, entre el 21 y 25 de junio, señalaban, entre otras cosas, al mandatario de la capital antioqueña de tener “alianzas con criminales”.

El alcalde Gutiérrez manifestó que el pasado 10 de noviembre la justicia le dio la razón y la accionada debió retractarse. Sin embargo, aún no había cumplido con parte del fallo que la obligaba a eliminar todos los mensajes en su contra de la red social, situación que se produjo en las últimas horas tras una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia.



"Estos son los espacios para que se haga justicia. Y yo lo he dicho, no voy a permitir que personas como ella, otras personas traten de lodar nuestro nombre. Si ha hecho justicia, y seguiremos nosotros adelante", manifestó el mandatario.

‼️Ya salí de la audiencia en la Corte Suprema por mí denuncia en contra de la señora Zuleta a quien le abrieron investigación formal y citaron a indagatoria por sus calumnias.

Una vez más la justicia nos da la razón.

Al que no quiere caldo, le dan dos tazas.

La Senadora… pic.twitter.com/64HqPho5VI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 26, 2026

Frente a la reciente decisión, la senadora Zuleta indicó que no tuvo problema en eliminar los mensajes que le incomodaban al alcalde, “sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada.

"Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a La Paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que, si se siente mal con mis expresiones, las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, escribió en su cuenta de X.