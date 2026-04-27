En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Donald Trump
Campaña presidencial
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Consejo de Estado negó demanda que pedía muerte política a Isabel Zuleta por polémica del ‘tarimazo’
Primicia

Consejo de Estado negó demanda que pedía muerte política a Isabel Zuleta por polémica del ‘tarimazo’

El alto tribunal negó una demanda de pérdida de investidura contra la congresista de Pacto Histórico por la solicitud de permisos para la salida temporal de 23 capos de los combos delincuenciales detenidos en la cárcel de Itagüí.

Senadora Isabel Zuleta
Senadora Isabel Zuleta
Foto: @ISAZULETA
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Varias demandas señalaban que la congresista habría gestionado ante el Inpec el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público en Medellín en junio de 2025, lo que, según los accionantes, constituía un uso indebido de su cargo.

Sin embargo, Blu Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado determinó que no se acreditó que Zuleta hubiera invocado su condición de senadora para influir en la decisión administrativa. Por el contrario, estableció que la solicitud se realizó en calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, designación otorgada por el Gobierno nacional.

Tarimazo Petro en Medellín.jpg
Tarimazo de Petro en Medellín.
Suministrada

En ese sentido, el alto tribunal señaló que no hubo “influjo psicológico” sobre funcionarios públicos ni prueba de beneficios indebidos, elementos necesarios para configurar el tráfico de influencias.

Tampoco encontró vulneración del régimen de incompatibilidades, al considerar que la actuación de la congresista se enmarcó en funciones relacionadas con procesos de paz y no en la gestión de intereses particulares.

“Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la accionada haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del Inpec, servidor público a quien solicitó, mediante oficio, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República”, señaló el Consejo de Estado.

Por este episodio, Isabel Zuleta enfrenta una indagación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Consejo de Estado

Isabel Cristina Zuleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad