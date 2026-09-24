¿Chino, europeo o japonés? Uno de los mejores mecánicos del mundo revela qué carro compraría

Entre un carro chino, uno europeo o uno japonés, Javier Sendín (reconocido como uno de los mejores mecánicos del mundo) tendría clara su elección si hoy tuviera que comprar un vehículo nuevo: un híbrido enchufable (PHEV) de origen japonés.

El mecánico, ganador del premio al Mejor Mecánico de España en 2023, considera que esta tecnología permite utilizar la propulsión eléctrica en los recorridos urbanos y conservar el motor de combustión para los viajes largos.

Sendín ni siquiera considera que comprar un carro nuevo sea una decisión que tomaría actualmente. El experto aseguró que, en su caso, preferiría no hacerlo debido al elevado precio de los vehículos y, especialmente, al costo que pueden alcanzar sus reparaciones.

Y como ningún conductor está exento, un accidente puede afectar el bolsillo incluso cuando el vehículo no presenta un daño mecánico de gran magnitud. Sendín señaló que un golpe frontal que afecte los dos faros y los airbags puede llevar a que el carro sea declarado siniestro total por el costo de la reparación.



Hay carros que pueden tener más problemas que otros por algunos componentes con los que vienen de fábrica. Foto: AFP

¿Por qué escogería un híbrido enchufable?

Si las circunstancias lo obligaran a cambiar de carro, la tecnología PHEV sería su alternativa. Sendín considera que estos vehículos reúnen dos posibilidades que normalmente están separadas: desplazamientos con propulsión completamente eléctrica y la autonomía adicional que proporciona un motor de combustión.

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En recorridos urbanos, el vehículo puede utilizar únicamente la energía almacenada en la batería, sin emisiones por el escape y con un costo de uso menor. Para trayectos largos, el motor de combustión permite continuar el recorrido sin depender exclusivamente de la autonomía eléctrica.

La evolución de esta tecnología también ha permitido que algunos híbridos enchufables superen los 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Para un conductor que utilice el carro principalmente en ciudad, esa capacidad puede cubrir una parte importante de los desplazamientos habituales antes de recurrir al motor de gasolina.

A esto se suman las ventajas asociadas en España a la etiqueta CERO, que puede facilitar la movilidad en determinadas zonas restringidas y ofrecer beneficios relacionados con estacionamiento y fiscalidad.

Hay personas que prefieren los híbridos enchufables porque entregan más autonomía.

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¿Por qué preferiría una marca japonesa?

La elección de Sendín no se limita al tipo de propulsión. Ante la posibilidad de comprar un PHEV, también dejó clara su preferencia por un fabricante japonés.

El mecánico no plantea su elección como una descalificación de las marcas europeas o chinas. Su respuesta parte de lo que considera más conveniente para su propio caso, después de señalar que actualmente los carros nuevos tienen un costo elevado tanto de adquisición como de reparación.

De hecho, Sendín reconoce que los vehículos modernos ofrecen avances importantes frente a generaciones anteriores. Los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción han aumentado y los carros son más cómodos y fáciles de conducir.

El problema es que esa mayor cantidad de tecnología también puede encarecer las reparaciones. Por eso, su postura combina dos ideas: evitaría comprar un carro nuevo mientras no lo necesite, pero si tuviera que hacerlo, buscaría un PHEV japonés.